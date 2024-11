Des perquisitions sont en cours mardi matin dans les bureaux de la Ligue de football professionnel et dans ceux du fonds d'investissement CVC notamment, a appris l'AFP de source proche du dossier et judiciaire, confirmant une information de L'Équipe. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête du parquet national financier (PNF), ouverte sur des soupçons de détournement de fonds publics, de corruption active et passive d'agent public et de prise illégale d'intérêt, a précisé la source judiciaire.

Quels rôles pour les divers protagonistes ?

L'affaire avait débuté en novembre 2023 avec une plainte de l'association AC! Anticorruption, dénonçant un possible détournement de fonds publics lors de la création de la société commerciale de la Ligue de football professionnel (LFP). La société commerciale de la LFP a été créée après une cession partielle de capital au fonds d'investissement luxembourgeois CVC Capital Partners.

L'accord conclu en avril 2022 par la LFP avec le CVC doit rapporter 1,5 milliard d'euros au football professionnel français, contre 13,04% de ses revenus à vie pour CVC. Les investigations, confiées le 16 juillet dernier à la Section de recherches de Paris, doivent éclaircir les conditions de cet accord et notamment le rôle des divers protagonistes.

D'après L'Équipe, des perquisitions sont également en cours au domicile de Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel (LFP). L'AFP n'a pas eu confirmation à ce stade de ces perquisitions. La société commerciale avait aussi intéressé les parlementaires, qui lui destinaient en avril dernier une commission d'enquête. Ils ont toutefois revu le périmètre de leurs propres investigations pour ne pas empiéter sur le travail du Parquet national financier (PNF). De manière plus globale, les sénateurs s'intéressent à l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français.