Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne voir PSG-Atlético Madrid ?

Pas le droit à l’erreur. Le Paris Saint-Germain, qui a peu marqué en Ligue des champions cette saison, reçoit mercredi (21h00) l'Atlético Madrid, contre qui les Parisiens devront être nettement plus efficaces devant le but s'ils ne veulent pas hypothéquer leurs chances de qualification. Face aux Colchoneros, qui ont déjà concédé huit buts cette saison en trois matchs de C1 dont trois contre Lille, Luis Enrique et ses joueurs maladroits ont l'occasion de stopper la rengaine de ces derniers mois : l'inefficacité offensive.

Après une courte victoire contre Gérone (1-0), une défaite sans appel face à Arsenal (2-0) et un triste match nul contre le PSV (1-1), et avant d'affronter le Bayern Munich et Manchester City notamment, les Parisiens n'ont plus d'autre choix que de s'ajuster pour accrocher les places numérotées de 9 à 24, synonymes de barrage aller-retour d'accession en 8es de finale. Pour l'heure et avant cette quatrième journée, ils sont cloués à la 19e place avec 4 points, bien loin du top 8 synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale à l'issue des huit matchs de ce nouveau format au classement unique.

Achraf Hakimi, seul buteur parisien en Europe

"On avance match après match. Demain (mercredi), c'est un grand match, prendre les trois points c'est important mais on verra petit à petit pour la qualification", a glissé mardi le défenseur Willian Pacho en conférence de presse, et "on essaye de suivre notre idée de jeu". Le PSG, qui a toujours passé le premier tour de la Ligue des champions depuis l'arrivée du fonds qatari QSI en 2011, doit élever son niveau mercredi soir au Parc des Princes. À commencer par son trident offensif Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et un faux N.9 (Marco Asensio ou Lee Kang-in).

Le duo des Français continue d'être décisif en Ligue 1 avec un cumul de 13 buts et 8 passes décisives (encore samedi contre Lens) mais reste toujours muet dans la compétition européenne au bout de trois journées. Cette saison, seul Achraf Hakimi a marqué sur la scène continentale, face au PSV (en plus d'un but contre son camp provoqué par Nuno Mendes contre Gérone).

"Même visage"

"C'est le même visage, la même idée collective. Le niveau est plus élevé en Ligue des champions. Je suis très satisfait de ce que l'on y a fait", a salué Luis Enrique, qui sait "que l'on est une équipe qui marquera toujours le plus de buts mais je ne sais pas quand". "Il faut être prêt, s'améliorer, nous avons un groupe très difficile. Je suis préoccupé", avait tout de même glissé Luis Enrique après le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1), tout en disant l'inverse quelques instants après. Mardi, il a assuré de nouveau que le sentiment qui régnait était "l'optimisme" et la "confiance", tout en ajoutant que le match, "difficile" n'était "pas décisif".

Au-delà du net revers à Londres où ils ont été dominés dans tous les secteurs de jeu, les Parisiens ont multiplié les occasions contre Eindhoven, soit 26 tirs. Mais parmi eux, très peu ont posé vraiment problème à la défense du PSV. "Ces critiques, cette négativité ne me plaisent pas. Mais je n'en tiens pas compte. Je suis sûr qu'on va faire une grande saison. Et ils disent ça maintenant mais ils voudront ensuite monter dans le train quand on sera lancés", avait jugé la semaine dernière auprès de l'AFP Willian Pacho, qui reste l'élément sûr de Luis Enrique en défense aux côtés du capitaine Marquinhos.

L'autre bonne nouvelle pour le technicien espagnol provient de l'entrejeu parisien : depuis plusieurs matches, le trio Neves - Vitinha - Zaïre-Emery semble avoir davantage d'impact et d'influence dans le jeu. En récupérant, distribuant et se projetant plus face à l'OM (3-0) et contre Lens samedi (1-0). Mais avec un âge moyen jeune et l'absence d'un réel spécialiste au poste de sentinelle, les trois milieux ont à prouver en Ligue des champions, où ils devront aussi prendre leur chance pour que Paris engrange enfin des points.