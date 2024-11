Ligue des champions : le PSG doit redresser la barre face à l’Atlético Madrid

Il y a déjà urgence pour le PSG en Ligue des champions. Avec quatre petits points au classement, les coéquipiers de Marquinhos sont loin d’avoir assuré leur qualification pour la suite de la compétition. Pire, Monaco, Brest et Lille font mieux que les joueurs de la capitale depuis le début de la saison en C1. Mais l’entraineur parisien, Luis Enrique, ne veut pas encore tirer la sonnette d’alarme, comme il l’a expliqué en conférence de presse au centre d’entrainement du club à Poissy en région parisienne.

"Si le PSG ou l’Atlético perd ce match, mais gagne les quatre suivants, il fera partie des 24 qualifiés. Donc ce match n’est pas un match décisif. C’est une rencontre importante et oui le but est de gagner", a-t-il insisté. Le technicien espagnol reconnait à demi-mot que la situation n’est pas idéale, mais pas dramatique non plus.

Le face à face Enrique-Simeone

L’ancien sélectionneur de l’Espagne, mais ex-entraineur du FC Barcelone, retrouvera ce mercredi soir sur le banc opposé son homologue de l’Atlético, Diego Simeone, qu’il a côtoyé lorsqu’il était en Espagne. Les deux hommes sont de la même génération, ils ont tous les deux 54 ans et se connaissent bien. Le technicien du PSG respecte beaucoup le coach des Colchoneros : "Je vais retrouver Diego (Simeone). On avait joué l’un contre l’autre comme joueurs puis comme entraineurs. Il est à l’Atlético depuis longtemps, c’est incroyable. On s’attend à une rencontre de haut niveau".

Le PSG doit être moins maladroit devant le but

Le club parisien est en panne d’efficacité sur la scène européenne avec seulement deux buts marqués en trois matchs malgré une multitude d’occasions. Face au PSV Eindhoven (1-1), Paris a tiré 26 fois. Cette saison, seul Achraf Hakimi a marqué sur la scène continentale face au PSV (en plus d’un but contre son camp provoqué par Nuno Mendes contre Gérone). Les attaquants Barcola et Dembele sont maladroits devant le but sur la scène européenne et doivent s’améliorer, insiste le consultant d’Europe 1 Alain Giresse.

"Le dernier geste, cela appartient au joueur et c’est là que les Parisiens doivent progresser. De voir des joueurs qui sont hésitants dans ce domaine-là devenir tout à coup très adroits et maitriser totalement leur sujet, je n’y crois pas encore", admet-il. L’ancien international Alain Giresse estime que le PSG, qui domine le championnat français, n’est pas encore en mode Ligue des champions. "C’est une équipe rajeunie qui fait face en Ligue 1, mais pas en coupe d’Europe. Cela manque un peu de maturité et d’expérience et c’est là le problème. Il va falloir se mettre au niveau européen, il faudra élever le ton, avoir une efficacité défensive et surtout offensive", a-t-il insisté.

Le PSG espère imiter Lille qui avait réussi l’exploit de battre l’Atlético Madrid sur son terrain il y a 15 jours (3-1). Paris n’a de toute façon pas beaucoup d’autres choix que d’obtenir un résultat puisque les prochains matchs s’annoncent redoutables. Paris se déplacera au Bayern Munich, ira à Salzbourg et recevra Manchester City.