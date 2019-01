Ligue 1 : "Vous êtes la honte de Marseille", les banderoles hostiles des fans de l'OM

Les supporters de l'OM avaient promis un accueil hostile, ils ont tenu parole. De nombreuses banderoles, ciblant les dirigeants comme les joueurs, ont été déployés par les fans marseillais, avant et pendant le match contre Monaco, comptant pour la 20e journée de Ligue 1. "Dirigeants, coach, joueurs, vous êtes la honte de Marseille", a-t-on pu lire sur l'une d'entre elles, réalisée par le groupe des Commando Ultras.

Les joueurs ont également été sifflés, tandis que des "Garcia démission" (l'entraîneur) et des "Eyraud démission" (le président) ont été entendus. L'OM, en pleine crise, n'a plus gagné depuis sept matches et reste sur une humiliation en Coupe de France contre un club amateur, Andrézieux (2-0), évoluant en National 2 (4e division).

[#L1 ] La banderole des supporters marseillais : "Humiliés en Europe, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Dirigeants, coach, joueurs, vous êtes la honte de Marseille." #OMASMpic.twitter.com/wyBnCvBORv — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 13 janvier 2019

Les joueurs caricaturés en Rapetou. Les South Winners avaient préparé une surprise en virage Sud, laissant vide toute la partie centrale de leur tribune pour une mise en scène, avec Picsou et les Rapetou sur des silhouettes en carton, suivis des joueurs, figurés par ces personnages de Disney, transportant des sacs d'or et ce message : "Vous êtes tous une escroquerie en bande organisée".

#OMASM : incroyable gronde des @Winners1987 ! Après les chèvres et Benny Hill, les joueurs sont tous caricaturés en Rapetou, les voleurs de la bande à Picsou, avec leur salaire affiché ! #TeamOMpic.twitter.com/2L3BytqpHk — La Provence OM (@OMLaProvence) 13 janvier 2019

En virage Nord, les Marseille Trop Puissant (MTP) ont écrit : "OM champions project, OM nation, stoppez la communication, passez à l'action !!!" "Joueurs entraîneurs dirigeants tous coupables", ont brandi les Fanatics.