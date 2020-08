Ligue 1 : Rennes et Eduardo Camavinga s'imposent contre Montpellier

Eduardo Camavinga a célébré sa première convocation en équipe de France en se montrant à nouveau décisif pour la victoire de Rennes samedi contre Montpellier (2-1), à l'issue d'un match terminé à 10 contre 10, comme la semaine dernière à Lille. Un une-deux, une accélération, une feinte de corps et un tir croisé imparable : en une occasion de classe, Camavinga a montré pourquoi Didier Deschamps l'avait inscrit pour la première fois sur sa liste de Bleus. De bon augure pour le Rennais qui peut devenir le premier Bleu de moins de 18 ans, s'il rentre en jeu contre la Suède ou la Croatie.

Premier match de L1 depuis mars pour Montpellier

Pour les retrouvailles avec leur public -certes clairsemé, les Rennais se sont montrés dominateurs mais ont peiné à concrétiser leurs occasions, avant l'exploit individuel de leur pépite. A l'entame du match, les joueurs de Montpellier, qui retrouvaient la compétition samedi après l'avoir abandonnée sur une cuisante défaite 5-0 en mars sur cette même pelouse, ont semblé vouloir laver l'affront, en se montrant les plus entreprenants.

Mais après une préparation perturbée par des cas de coronavirus et un premier match contre Lyon reporté pour cause de Ligue des champions, ils étaient diminués par des blessures et l'absence de leur attaquant Andy Delort, touché par le Covid-19. Comble du sort, c'est Damien Le Tallec, formé à Rennes, qui a ouvert le score en repoussant dans ses propres filets un centre de Raphinha, après un festival de l'insaisissable ailier brésilien (1-0, 21e).

Camavinga, le chouchou du Roazhon Park

Les occasions rennaises ont alors commencé à pleuvoir et les Rennais ont accru leur domination, aidés par l'exclusion de Florian Mollet en fin de première période pour un coup de crampon involontaire sur la tête de Faitout Maouassa, rappelant fortement le geste qui avait valu un carton rouge et trois matches de suspension à Sacha Boey la semaine dernière contre Lille. Martin Terrier a été exclu à son tour à vingt minutes de la fin du match pour un tacle par-derrière.

Même si Gaëtan Laborde a réduit le score dans les arrêts de jeu d'une tête puissante, malgré sa fracture du nez en début de semaine à l'entraînement (2-1, 92e+2), c'est surtout une standing ovation du Roazhon Park, pour son chouchou de 17 ans, qui a clôturé cette soirée réussie pour les Bretons.