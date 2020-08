Ligue 1 : tous les résultats de la 1ère journée du championnat

Il n'y a pas que la finale de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain, dimanche, face au Bayern Munich : la Ligue 1 a repris après cinq mois et demi d'arrêt en raison de la crise du coronavirus. Lors de cette première journée de championnat, déjà marquée par des reports, Nîmes a fait forte impression face à Brest (4-0), tandis que Lille et Rennes se sont neutralisés dans le match des concurrents pour l'Europe.

Des buts pour cette première journée

À Nîmes, les chanceux qui faisaient partie de cette jauge maximale de 5.000 personnes au stade des Costières en auront eu pour leur argent ! Alors que la semaine des Crocodiles a été complètement bouleversée par la découverte de quatre cas de coronavirus dans le groupe professionnel le Nîmes Olympique a bien été l'auteur du carton du week-end, face à Brest (4-0). Et dire que le maintien de la rencontre a longtemps été remis en cause, à l'image de la situation à Marseille, où l'OM a lui aussi atteint la barre des quatre cas positifs et vu son match contre Saint-Etienne reporté.

Du spectacle, il y en a eu aussi à Monaco, où l'entraîneur Niko Kovac a vécu un premier match de Ligue 1 riche en rebondissements. Contre Reims (2-2), l'ASM a multiplié les occasions, mais les Champenois, qualifiés cette saison pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, se sont montrés d'un opportunisme glacial. Menés 2-0, les partenaires de Wissam Ben Yedder ont dû cravacher jusqu'au bout pour refaire leur retard, grâce à leurs deux défenseurs centraux, l'ancien... Rémois Axel Disasi (45e+3) et le jeune Benoit Badiashile, auteur d'un enchaînement sensationnel pour égaliser (55e).

Angers premier vainqueur de la saison

Pour son retour dans l'élite, Lorient a lui aussi été mené par Strasbourg avant de revenir au score, et même de s'imposer (3-1), avec déjà un but pour la recrue phare du mercato breton Adrian Grbic. Les Alsaciens, eux aussi avaient été perturbés par de nombreux cas de Covid-19 ces dernières semaines.

Les Merlus sont deuxièmes, juste devant Angers, vainqueur 1-0 à Dijon samedi. Suivent derrière toutes les équipes auteures d'un match nul, dont deux candidats à l'Europe, Lille et Rennes, qui se sont neutralisés samedi soir (1-1). La veille, en ouverture de la saison, Bordeaux et Nantes avait fait match nul.