Ligue 1 : qui est Pablo Longoria, le nouveau patron de l'OM ?

Inconnu du grand public, il se retrouve à l'un des postes les plus exposés du football français. À 34 ans seulement, l'Espagnol Pablo Longoria, directeur sportif de l'Olympique de Marseille, a été nommé nouveau président du club en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. Si son français reste perfectible, il est déjà un vieux briscard du football, et est très attendu par les exigeants supporters de la cité phocéenne.

Pablo Longoria est un crack du recrutement. Passé par Newcastle, Valence et la Juventus Turin, il a atterri à Marseille l'été dernier. Le natif d'Oviedo est un travailleurs obsessionnel, un fou de foot et de négociations. Sur son visage juvénile qui arbore une petite moustache, des cernes trahissent un emploi du temps surchargé.

Un mercato réussi

Cet hiver, les supporters du club olympien l'ont admiré pour ses transferts spectaculaires. Pablo Longoria a en effet réussi à vendre avec bénéfices Morgan Sanson et à se débarrasser des salaires encombrants de Strootman et Mitroglou, le tout en mettant la main sur un attaquant réputé, Milik.

Les fans ne demandent donc qu'à aimer ce nouveau président qui colle à l'image cosmopolite de la ville, comme Rachid Zeroual, le responsable des "South Winners". "Ça ne change pas pour nous de voir un Espagnol à la tête de l'OM", confie-t-il à Europe 1. "On a bien eu Pape Diouf (ancien président franco-sénégalais). Moi, je suis le plus heureux du monde quand je vois des étrangers à la tête de l'OM. Ça devrait être plus souvent, dans une ville comme Marseille."

"Talent unique", "leader né", selon les mots de Frank McCourt, le propriétaire américain du club, Pablo Longoria ne cache en revanche pas ses lacunes en terme de management. "J'ai besoin de vous tous", a-t-il lancé aux employés du club, réunis en visioconférence.