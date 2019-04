Ligue 1 - PSG : "On va être champion, mais il faut perdre avec la manière", regrette Mbappé

Le PSG rêvait de la couronne de roi de France, il a été humilié par son dauphin! Le club parisien, qui n'avait besoin que d'un nul pour officialiser son 8e titre de champion, a été écrasé dimanche par Lille (5-1), après avoir joué la majeure partie du match en infériorité numérique. Après le raté monumental d'Eric-Maxim Choupo-Moting la semaine dernière au Parc des Princes contre Strasbourg, Paris a subi une surprenante déculottée, lestée de deux nouvelles blessures de Thiago Silva et Thomas Meunier à deux semaines de la finale de la Coupe de France contre Rennes.

"On doit jouer avec plus de personnalité"

Kylian Mbappé, attaquant du PSG, n'a pas fui ses responsabilités au micro de Canal+ : "C'était un 'box to box', ça allait d'un camp à l'autre. A des moments on maîtrisait, à d'autres non, mais on était dans l'esprit. On va être champion. Mais il faut perdre avec la manière. On ne peut pas manquer de personnalité comme ça, prendre trois, quatre, cinq (buts). C'est ça qui n'est pas normal. Après, perdre, ça arrive. Ils ont une bonne équipe donc félicitations eux, devant un beau public et un beau stade. Mais c'est nous, on doit jouer avec plus de personnalité. C'est un de nos défauts et il va falloir vite corriger ça. On a joué comme des débutants. Faut se reconcentrer. Il y a un match mercredi. Faut arrêter de faire comme ça", a réagi le champion du monde français.