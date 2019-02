Ligue 1 : Nice battu à Amiens, Guingamp s'impose contre Angers

L'OGC Nice s'est incliné pour la troisième fois lors des quatre derniers matchs, cette fois sur la pelouse d'Amiens (1-0), samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1.

Amiens remonte à la 16e place. Un but inscrit en début de rencontre par la recrue hivernale Sehrou Guirassy (11e) a permis au club picard d'engranger un précieux succès dans l'optique du maintien. En remportant son deuxième succès consécutif à domicile, Amien remonte à la 16e place avec 24 points, soit quatre de plus que le barragiste Dijon.

Les hommes de Patrick Vieira reculent eux au neuvième rang, avec 37 points, à six longueurs de la 4e place.

Guingamp se relance. Tout comme Amiens, Guingamp s'est bien relancé samedi en s'imposant en toute fin de match à domicile contre Angers. La lanterne rouge a compté sur son milieu Lucas Deaux qui a libéré le Roudourou dans le temps additionnel (90e+2), pour son deuxième but de la saison. L'En-avant revient à à deux unités de Dijon.

Le PSG bat Nîmes. Le PSG a lui consolidé sa première place en battant Nîmes 3 buts à zéro. Les joueurs de la capitale ont profité d'un nouveau record de Kylian Mbappé, qui a inscrit un doublé et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire a atteindre puis dépasser la barre des 50 buts en Ligue 1. Avant lui, Nkunku avait inscrit le premier but parisien.