Ligue 1 : le PSG bat Nîmes avec un nouveau record de Mbappé

Le leader Paris SG a battu Nîmes samedi 3-0, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé, devenu le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 50 réalisations en Ligue 1, à 20 ans.

17 points d'avance sur Lille. L'attaquant prodige a marqué deux fois (69e, 89e) pour établir son total à 51, et effacer la vieille marque de Yannick Stopyra, qui avait plus de 21 ans lors de son 50e but en D1, en 1982. Christopher Nkunku (40e) a marqué le premier but des Parisiens, qui comptent désormais 17 points d'avance sur leur dauphin Lille.

En l'absence des blessés Edinson Cavani et Neymar, le crack parisien aura pourtant passé une première partie de match frustrante, à l'image de son carton jaune reçu juste avant la pause pour une grossière faute de main, pour marquer un but refusé logiquement par l'arbitre. Auparavant, il avait déjà perdu un duel contre le gardien Paul Bernardoni (33e), puis s'était vu refuser un but pour hors jeu, après l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (38e).

Nkunku débloque les Parisiens. Timides dans le premier acte, les hommes de Thomas Tuchel s'en sont remis à un magnifique enchaînement du jeune Christopher Nkunku à la 40e minute. Sur un long ballon parfaitement dosé de Marco Verratti, le Parisien a réalisé un superbe contrôle suivi d'une subtile frappe du pied droit.

Puis, Mbappé, meilleur buteur du championnat, s'est chargé de corser l'addition, d'abord de près, sur une service de Bernat (69e), puis après une accélération dont il a le secret, conclue du pied droit (89e).