Ligue 1 - Monaco-Strasbourg : Quand Thierry Henry perd ses nerfs, entre insulte et mauvaise foi

Monaco n'y arrive toujours pas. Le club, entraîné par Thierry Henry, a perdu 1-5 à domicile face à Strasbourg samedi soir, et stagne toujours à la... 19ème place du classement de la Ligue 1. Une situation qui a plus qu'énervé Thierry Henry.

En conférence de presse, l'ancien international français s'en est pris directement au VAR, expliquant que l'assistance vidéo était en panne sur une action litigieuse, qui aurait pu donner un penalty à Monaco. Plus tôt dans la soirée, il avait insulté un joueur strasbourgeois.

"Ce n'est plus le même match". "Il y a une faute sur Rony Lopes dans la surface alors qu'il y a 1-2. Le quatrième arbitre me dit : 'je suis vraiment désolé, Mr. Henry, le VAR ne fonctionne pas'. Il y a 10.000 fois penalty sur Rony Lopes. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi le VAR ne fonctionnait pas pour Monaco", a fustigé Thierry Henry. Selon l'entraîneur du club monégasque, cette panne a été décisive quant à l'issue du match. "Il y avait 1-2 à ce moment-là, si on transforme le penalty, il y a 2-2. Ce n'est plus le même match", a estimé l'ancien footballeur, soulignant que son équipe avait fait de gros efforts pour revenir, alors qu'elle était réduite à dix depuis la septième minute en raison de l'expulsion de Naldo.

"La put*** de ta grand-mère". Un agacement également ressenti sur le bord du terrain et capté par les caméras de Canal+. À la 43ème minute, la chaîne cryptée a ainsi enregistré une séquence dans laquelle on voit et entend clairement l'entraîneur insulter un défenseur de Strasbourg, Kenny Lala, le jugeant un peu trop long à rendre le ballon aux monégasques sur une touche. "Oh c'est la 43e minute, la put*** de ta grand-mère", a lancé Thierry Henry à l'adresse du jeune joueur.

Depuis son arrivée à Monaco, le 13 octobre 2018, Thierry Henry affiche un bilan de 4 victoires, 5 matches nuls et 10 défaites en tant qu'entraîneur. L'AS Monaco est 19ème de Ligue 1 avec quinze points, à deux longueurs de la place de barragiste.