OL-OM : un match sous haute tension, après les incidents d'octobre dernier

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Un match très attendu malgré la mauvaise passe pour les deux équipes : l'OL est en 16e position, et l'OM 8e, relégué à six points du podium. Mais ce match reste une affiche à très haut risque, notamment en raison des incidents du mois d'octobre.

Car des joueurs caillassé, le visage de Fabio Grosso, l'ancien entraîneur lyonnais, en sang... Ce sont les tristes images que l'on retient de la dernière confrontation entre ces deux équipes. Sur le plan sportif, Lyon reste sur deux défaites en championnat et va tenter de lancer une dynamique positive après un mercato hivernal ambitieux.

Lyon espère une "revanche"

La lourde défaite 3-0 lors du dernier match contre l'OM, Alexandre Lacazette, l'attaquant lyonnais, ne l'a pas oubliée. "Forcément, avec ce qui s'est passé en premier match, on a envie de montrer que chez nous, on va gagner. Après, on sait que ce sera un très gros match. À nous d'être présents durant tout le match. Mais il y a ce côté revanche, bien sûr."

Les Phocéens, plus que jamais irréguliers, sont eux aussi attendus au tournant. Après un nul concédé le week-end dernier face à Monaco, l'OM ne peut plus se permettre de trébucher. Leonardo Balerdi, le défenseur marseillais, l'a bien compris. "Ce match, il faut le gagner car pour les supporters, c'est un match différent. Et bien sûr, on sait qu'à l'extérieur, pour nous, c'est un peu difficile. On y là pour arrêter cette situation", insiste le joueur.

Pour inverser la situation, Marseille devrait s'appuyer sur la réapparition de plusieurs cadres de retour de la Coupe d'Afrique des nations.