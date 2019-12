Ligue 1 : Marseille enchaîne, Lyon rechute contre Lille

Marseille n'en finit plus de gagner ! L'OM a enchaîné une cinquième victoire de rang en championnat, mardi soir sur la pelouse d'Angers (2-0), lors de la 16e journée de Ligue 1. Morgan Sanson a ouvert le score (14e), alors que Dimitri Payet a confirmé sa grande forme en inscrivant le second but sur penalty (41e). Avec ce nouveau succès, les hommes d'André Villas-Boas consolident leur deuxième place (31 pts) et reviennent provisoirement à deux longueurs du PSG (33 pts), qui compte cependant deux matches en moins.

A contrario, l'ancien entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, a lui vécu une soirée difficile sur le banc de l'OL. Les Lyonnais, qui restaient sur deux victoires en championnat, ont rechuté contre Lille (1-0). Jonathan Ikoné a marqué le seul but de la rencontre, d'une frappe (chanceuse) en taclant (68e). Les Lyonnais, encore une fois très décevants dans le jeu, se retrouvent désormais 8e (22 pts), à quatre points de Bordeaux, troisième. Le LOSC, de son côté, passe provisoirement 4e (25 pts), à une unité du podium.

Les cartons de Bordeaux et Brest

Comme l'OM, Bordeaux est actuellement en pleine forme. Les Girondins ont écrasé Nîmes (6-0), grâce à un triplé de l'attaquant anglais Josh Maja et à un doublé du milieu brésilien Otavio. La soirée a pourtant été contrastée pour les Bordelais. Le match a été interrompu une vingtaine de minutes après l'entrée sur la pelouse de plusieurs dizaines d'ultras du club, actuellement en conflit ouvert avec la direction. Malgré cette ambiance pesante, Bordeaux monte provisoirement sur le podium (26 pts).

Brest a également réalisé un festival offensif face à Strasbourg (5-0), un succès important dans la lutte pour le maintien. Les Brestois, portés par un triplé de leur milieu Cristian Battochio, en profitent pour passer à la 12e place (21 pts), devant leurs adversaires du soir (15e, 18 pts).