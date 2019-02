Ligue 1 : Lille étrille Nice et consolide sa place de dauphin

Plus rien n'arrête Lille. Et certainement pas Nice. Les Nordistes ont largement battu les Aiglons (4-0), vendredi soir en ouverture de la 23ème journée de Ligue 1. Une sixième victoire consécutive en 2019 qui leur permet de consolider leur deuxième place derrière l'inaccessible PSG et mettre la pression sur Lyon, qui reçoit le leader dimanche dimanche.

Seizième but pour Pépé. Les Dogues l'ont emporté grâce à des buts de Rafael Leao (7e), de l'inévitable Nicolas Pépé (37e), qui a marqué pour la seizème fois de la saison, de Jonathan Bamba (74e) et Loïc Rémy (90e+4). Avec un plus de réussite et d'efficacité, les Nordistes auraient pu infliger une correction encore plus lourde à leur adversaire azuréen, qui n'a pas existé. La soirée a vraiment tourné au cauchemar pour Nice qui a terminé à dix après l'exclusion sévère de Pierre Lees-Melou pour un geste involontaire (89e).

Solide dauphin. Après ce 14ème succès en championnat, le Losc consolide sa deuxième place et totalise 46 points. Les joueurs de Christophe Galtier devancent désormais de six longueurs l'OL, qui aura une tâche difficile sur sa pelouse face à l'intouchable leader parisien dimanche. Nice, de son côté, reste septième avec 34 points mais est sous la menace de Marseille (31 points) et Reims (31 points), qui s'affrontent samedi en Champagne.