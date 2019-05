Ligue 1 : Lille bat Bordeaux et se rapproche de la Ligue des champions

Lille est à 99% en Ligue des champions. Le Losc a sécurisé sa deuxième place, qualificative directement pour la phase de poule de la prochaine C1, en dominant Bordeaux (1-0) à domicile sur un but de Loïc Rémy (27e), dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1. Lyon peut encore revenir à sa hauteur au classement final, à condition de gagner ses trois derniers matches, dont celui à Marseille dimanche soir (21h), et que Lille perde ses deux derniers. Mais le Losc dispose d'une différence de buts nettement plus favorable.