Ligue 1 : Lille assomme Lyon qui voit le spectre de la relégation se rapprocher

Lille est revenu à un point du podium de Ligue 1 en s'imposant aux dépens d'une très faible équipe de Lyon qui fonce vers la Ligue 2 (2-0), dimanche au Groupama Stadium en match de clôture de la 13e journée de championnat. Le Losc, qui a remporté son sixième succès de la saison (5 nuls, 2 défaites) mais est invaincu en championnat depuis sa défaite contre Reims (2-1) le 26 septembre, est en embuscade au pied du podium, quatrième à un point de Monaco (3e).

Pire début de saison de l'histoire de l'OL

Les Nordistes, sereins et supérieurs dans tous les domaines, ont fait preuve de réalisme en première période. Ils ont ouvert la marque par Jonathan David, servi par Yusuf Yazici pour devancer la sortie d'Anthony Lopes (27). David n'avait plus marqué depuis ses deux buts inscrits en août. Lille a porté le score à 2-0 peu après sur une grosse frappe de Tiago Santos des 22 mètres après un mauvais renvoi défensif d'Henrique (32).

À l'inverse, l'OL n'a pas su concrétiser les rares occasions qu'il s'est procuré par Maxence Caqueret ou Ernest Nuamah, dont les tentatives ont été arrêtées par Lucas Chevalier qui s'est aussi interposé devant Mama Baldé (60). Celui-ci a également envoyé une reprise de la tête au-dessus malgré une belle position (57). Inefficace en attaque, Lyon l'est tout autant en défense comme au milieu.

Cette saison 2023-2024 est le pire démarrage de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Sept matchs sans victoire à domicile, du jamais vu, et seulement sept points au compteur. Dans l'histoire, les trois quarts des équipes ayant seulement sept points après 13 journées ont été relégués en fin de saison. D'autant que les prochaines rencontres s'annoncent très difficiles, avec des déplacements à Lens, Marseille, Monaco et la réception également de Toulouse.

Lyon a besoin d'un électrochoc

Pour se sauver, les Lyonnais devront montrer tout autre chose, comme le confirme l'un des grands anciens joueurs de l'OL, Laurent Fournier : "On a l'impression qu'il n'y a pas une équipe type qui ressort, que les joueurs doutent énormément. On l'a vu avec des joueurs comme Cherki, Lacazette ou même Tolisso. Il y a pas mal de clans dans cette équipe. Et le changement d'entraîneur n'a pas réussi à faire remonter Lyon dans le milieu du classement".

Mais il y a encore de l'espoir pour l'équipe entraînée par Fabio Grosso. Selon les statistiques, l'OL a encore une chance sur quatre de se maintenir en Ligue 1, comme le confirme Laurent Fournier qui prend l'exemple de Saint-Étienne. En 1988, les Verts avaient attendu la 14e journée pour gagner leur premier match et ils avaient fini à la 14e place du championnat : "Il faut qu'ils s'accrochent. Maintenant, c'est aux joueurs aussi de se prendre en charge pour s'en sortir. En 1988, ça a été la cohésion et les joueurs qui ont pris conscience que le club était en difficulté. Avec Saint-Étienne, on avait réussi à faire quand même 12 matches sans défaite en deuxième partie de championnat".

En attendant, Lyon a besoin d'un électrochoc. Le capitaine Alexandre Lacazette et le milieu Corentin Tolisso pourraient être vendus à la trêve de Noël, assure le journal Le Progrès. L'entraîneur Bruno Genesio, de retour en région lyonnaise après son expérience bretonne à Rennes, a également le profil idéal pour remplacer Fabio Grosso.