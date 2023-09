«Un début de saison catastrophique» : défaites, crise interne... Les supporters de l'Olympique Lyonnais désespérés

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais affrontera le Paris-Saint-Germain sur sa pelouse. Un match qui s’annonce compliqué pour les Lyonnais. Depuis le début de saison, l’OL enchaine les erreurs, deux défaites et un match nul. Il faut dire que le club traverse une crise d’ampleur aussi bien sportive que politique. La guerre est déclarée entre John Textor, le nouveau propriétaire de l’OL et Jean-Michel Aulas. Qu’en pensent les supporters ?

"Un Olympique Lyonnais incapable"

Frustration, déception, ce sont les sentiments des supporters de l’Olympique lyonnais face à ce début de saison en Ligue 1. "Actuellement, c'est un Olympique Lyonnais incapable, on en est en milieu de tableau, on a des résultats décevants, je ne parlerais pas de relégation mais pas loin", regrette un supporter. "On sent qu'il n'y a pas une grande sérénité qui se dégage", analyse un autre. "C'est un début de saison catastrophique."

Avec deux défaites, dont une cinglante contre Montpellier, 4-1, et un match nul contre Nice, certains jettent la pierre sur l’entraîneur, Laurent Blanc. "Il faut sortir les bonnes personnes : un coach qui s'en fiche, qui parle de partir de lui-même, qui est copain avec les entraîneurs adverses, qui sourit quand il perd, on ne veut pas de ça à l'OL", s'énerve un Lyonnais. "Il ne fait jouer que des jeunes joueurs, il ne laisse passer de temps aux joueurs qui le méritent", note un autre.

"Il faut laisser du temps" à Laurent Blanc "et lui faire confiance"

D’autres supporters tentent de rester positifs. "Je pense qu'il faut lui laisser du temps et lui faire confiance. Il est quand même champion du monde, il a une belle carrière et il y a 11 acteurs sur le terrain", insiste un fan du club.

Un Olympique Lyonnais également tourmenté par la guerre entre le nouveau propriétaire du club John Textor et l’ancien président Jean-Michel Aulas qui a saisi les comptes de l’OL et obtenu de la justice un gel de 14,5 millions d'euros.