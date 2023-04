Hugo Lloris est «mon modèle» : l'international Espoirs Lucas Chevalier évoque son ascension au Losc

Lucas Chevalier, un pur produit du nord de la France. Originaire de Calais, l'actuel gardien de but du Losc est revenu sur ses attaches nordistes en exclusivité dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures). Le footballeur, Espoirs tricolore, connaît une ascension fulgurante avec Lille. Devenu titulaire de l'équipe première cette saison en Ligue 1, rien ne prédestinait pourtant Lucas Chevalier à occuper ce poste de gardien de but. Plus jeune, il est "devenu gardien de but suite à une blessure dans l'équipe de mon frère. Il fallait remplacer ce manque et je m'y suis porté volontaire. Depuis, je n'ai plus lâché les buts", a-t-il retracé au micro de Jacques Vendroux.

Rapidement, Lucas Chevalier gravit les échelons. À l'âge 9 ans il intègre l'AS Marck. Puis rapidement, le jeune prodige des cages est repéré par son club actuel, le Losc. Il entre d'abord au pôle Espoirs de Liévin, puis tout s'enchaîne. Il signe à Lille en 2014, un club qu'il soutient depuis son enfance. Lucas Chevalier fait ses gammes avec les Dogues, dans les équipes jeunes. En 2020, le gardien de but est prêté dans le club voisin de Valenciennes, où il évolue en Ligue 2. Une saison 2021-2022 durant laquelle il se révèle. Le Calaisien remporte quatre trophées d’homme du mois (sur neuf possibles) et est élu joueur de la saison par les supporters.

Retour triomphant à Lille

Après cette très bonne saison, le jeune gardien de 21 ans est logiquement rapatrié par le Losc. Il ne repartira pas. Le staff des Dogues lui fait confiance et le propulse comme gardien titulaire, devant Benoît Costil. Un choix payant puisque Lucas Chevalier confirme sa très bonne dynamique : sur 28 matches toutes compétitions confondues, le gardien de Lille a rendu dix "clean-sheets", c'est-à-dire dix matches sans encaisser de but. Une consécration que Lucas Chevalier dédie à son frère ainé, Rémi Chevalier et qui a été une grande source d'inspiration. Malheureusement, "ça n'a pas marché" pour lui.

Autre source d'inspiration pour le gardien de but du Losc, le portier de Tottenham, Hugo Lloris. "Quand j'avais huit, neuf ou dix ans, quand j'ai commencé dans les buts, il commençait à percer à Nice puis à l'Olympique Lyonnais. C'est mon modèle", a confié Lucas Chevalier dans Europe 1 Sport. Un parcours qui donne envie au jeune calaisien. "Ça serait quelque chose de beau" que d'intégrer un jour l'équipe A des Bleus. Actuellement international Espoirs, Lucas Chevalier a de beaux jours devant lui. Mais son prochain objectif reste la qualification en coupe d'Europe pour la saison prochaine. Cela passera par une victoire samedi face à Ajaccio à 17 heures.