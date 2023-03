Ligue 1 : l'éventuel rachat du RC Strasbourg par Chelsea inquiète les supporters

Quel avenir pour le RC Strasbourg ? Alors que le club alsacien reçoit Brest pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, une rumeur a fait l'effet d'une petite bombe ces derniers jours. La semaine dernière, le journal L'Equipe révélait dans un court article que le président du Racing Marc Keller avait déjeuné avec les propriétaires de Chelsea. Le club londonien serait très intéressé par le rachat du club strasbourgeois. Marc Keller assure que pour l'instant, rien n'est fait. Mais il n'en fallait pas plus pour inquiéter d'ores et déjà les supporters.

"Un club familial"

Lucas est abonné au Racing depuis huit ans et ces rumeurs autour de Chelsea l'inquiètent. "L'ADN du Racing a toujours été un club familial et là, si on se fait racheter par le propriétaire de Chelsea, ce serait plus un modèle business. On peut imaginer par exemple, comme il est propriétaire de plusieurs clubs, qu'il prête ou achète des joueurs entre ces clubs. Et du coup, que des joueurs moins connus viennent jouer au Racing pour ensuite exploser ailleurs et lui rapporter de l'argent", déplore le supporter.

L'arrivée potentielle d'un investisseur américain rappelle de mauvais souvenirs aux supporters de longue date comme Yves : l'ère Frank McCormack, un autre Américain qui avait ruiné le club il y a 20 ans. "Si on doit le résumer, je pense que c'était beaucoup d'espoirs déçus. Le début de l'enfer pour le Racing jusqu'à ses relégations multiples", déplore-t-il. Malgré tout, ils veulent croire en leur président. "J'ai confiance en Marc Keller et j'ai confiance en sa capacité à chercher des investisseurs qui soient alignés avec la stratégie et la philosophie qu'il souhaite amener au Racing depuis maintenant plus de six ans", espère Yves. "Il nous a ramené en Ligue 1 et nous a rendu notre Racing, donc je pense qu'on peut lui faire confiance", reconnait un autre supporter.

Ils espèrent surtout que le Racing va se réveiller, remonter dans le classement et éviter la relégation.