Ligue 1 : à l'issue du match contre Nantes, Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG

Il enchaîne les records en Ligue 1. Kylian Mbappé est entré un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain à seulement 24 ans en devenant le seul meilleur buteur du club, après son 201e but contre Nantes, samedi, dépassant les 200 unités d'Edinson Cavani. Après son doublé à Marseille, Kylian Mbappé n'avait plus qu'un but inscrire pour battre ce record. La star a attendu la toute fin de match contre Nantes pour entrer dans l'histoire. Son nom est scandé sept fois comme le numéro qu'il porte sur le maillot.

Une cérémonie pour entrer dans l'histoire du club

À la fin du match, le club a organisé une grande cérémonie en l'honneur du héros, avec remise de coupes, feux d'artifice, passage de ses plus beaux buts sur les écrans, tour d'honneur. Au micro, Kylian Mbappé salue les supporters et en conférence de presse, il confirme sa grande joie.

"Bien sûr qu'aujourd'hui, c'est spécial. C'est des moments comme ça qui feront date. Chaque footballeur joue pour laisser son nom dans l'histoire, pour ne pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici", déclare-t-il. Et les supporteurs parisiens n'en reviennent toujours pas.

"C'est monstrueux ! On a eu le décompte : 174, 175... C'était interminable. Faire cela à 24 ans, c'est complètement fou", confie un supporter. Mais Kylian Mbappé est déjà focalisé sur son prochain objectif mercredi prochain : la Ligue des champions, où la superstar compte jouer un mauvais tour au Bayern Munich.