Ligue 1 : Lassana Diarra résilie son contrat avec le PSG

Le PSG a annoncé jeudi que le contrat de Lassana Diarra a été résilié à quatre mois de son terme, scellant l'échec du passage du milieu défensif, proche de la retraite à 33 ans, dans le club de sa ville natale.

Paris "lui souhaite le meilleur". "Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu'au 30 juin 2019. Le club remercie Lassana pour son professionnalisme tout au long de son séjour parisien et lui souhaite le meilleur dans les orientations qu'il donnera désormais à sa carrière", écrit le club dans un court communiqué.

Seulement 13 matches de Ligue 1 avec le PSG. Arrivé dans la capitale lors du mercato d'hiver 2018, notamment en prévision du huitième de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, finalement perdu, "Lass" laisse une empreinte statistique très mince : 13 matches en Ligue 1 en un an, zéro but, quatre cartons jaunes. Il n'a disputé que trois matches de Championnat cette saison, le dernier contre Amiens le 20 octobre (5-0).

Une reconversion dans les affaires. Les blessures et la forte concurrence à son poste ont doucement poussé l'ancien du Real et de Chelsea vers la sortie, dans une discrétion qui sied au joueur, travailleur de l'ombre. Proche de la fin de carrière, l'ex-international français, aux 34 sélections entre 2007 et 2016, s'est déjà reconverti dans les affaires pour sa vie d'après : il a fondé en 2017 sa marque de boissons pour sportifs, Heroic Sport, qui a notamment un partenariat avec les rugbymen du Stade français.