Ligue 1 : battu par Troyes, Strasbourg commence l'année 2023 de la plus mauvaise des manières

Pour les joueurs de Julien Stéphan, 2023 commence comme l'année 2022 s'était terminée : par une défaite rageante. Battus mercredi par le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé (2-1), auteur du pénalty de la victoire dans les derniers instants, les Strasbourgeois ont cette fois encaissé deux buts malchanceux, puis sont revenus au score (2-2), avant de céder une dernière fois.

Le Troyen Renaud Ripart avait surgi dans la surface, après une première frappe freinée, pour ouvrir le score (16e), puis Rony Lopes avait doublé la mise (20e) après un premier dégagement raté d'Alexander Djiku.

Strasbourg a répondu par Habib Diallo, de la tête (40e) après une mésentente dans l'arrière-garde troyenne, et par Ismaël Doukouré, d'une frappe sublime, flottante avant d'heurter la barre transversale puis de se loger dans la lucarne (54e).

Strasbourg reste à l'avant-dernière place

Par une demi-volée non moins superbe après un corner (78e), Xavier Chavalerin a inscrit le but de la victoire pour Troyes, que les Alsaciens, dominateurs et jouant avec envie, n'ont pas su marquer. Cette huitième défaite de la saison (pour une seule victoire) maintient Strasbourg à l'avant-dernière place, quatre points derrière Ajaccio, premier non-relégable.

À la fin du match, une explication a eu lieu entre joueurs et supporters, frustrés de voir leur équipe mal en point après une saison 2021-2022 réussie (sixième place). Après ce match, Troyes grimpe à la treizième place, cinq points devant Brest, premier relégable.

Programmée pendant la période des fêtes, la 17e journée de Ligue 1 se poursuit avec Lille-Reims (17h00), puis Montpellier-Marseille (19h00) et enfin Rennes-Nice (21h00).