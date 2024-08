Ligue 1 : après son choc à la tête, les examens d'Angel Gomes «rassurants», annonce le Losc

Le joueur lillois Angel Gomes, victime d'un terrible choc à la tête lors de la 1re journée de Ligue 1 samedi à Reims, entame un "protocole commotion" après des examens "rassurants", a annoncé son club dans un communiqué publié dimanche. Le milieu de terrain anglais a subi un "traumatisme crânien", précise le Losc.

Évacué sur une civière après avoir été soigné de longues minutes sur la pelouse, Angel Gomes a passé des examens "rassurants" samedi soir à l'hôpital et a pu rentrer chez lui dans la nuit de samedi à dimanche, a détaillé le club. "Étroitement suivi par le staff médical lillois, il entame désormais le protocole commotion", a-t-il annoncé.

"Merci à notre staff et au staff à l'hôpital pour le travail"

Le joueur avait lui-même donné de ses nouvelles plus tôt dans la journée de dimanche dans une vidéo face caméra publiée sur Instagram : "L'impact a été dur, mais je me sens mieux", a-t-il déclaré, laissant apparaître une blessure à la lèvre inférieure. "Merci à notre staff et au staff à l'hôpital pour le travail, et aussi aux supporters des deux équipes pour le soutien", a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain anglais de 23 ans s'était effondré samedi sur la pelouse à la 11e minute du match après avoir violemment heurté de la tête le milieu rémois Amadou Koné, exclu peu après par l'arbitre pour cet excès d'engagement. Très vite entouré par les joueurs des deux équipes, Gomes a été soigné sur le terrain durant plus de 25 minutes avant d'être évacué par les pompiers sous les acclamations du stade Auguste-Delaune.

À propos du geste du Rémois, l'entraîneur lillois Bruno Genesio a parlé d'"agression". "Ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir sur un terrain. Il y a des fautes qu'on peut excuser. Celle-ci pour moi ne l'est pas", a-t-il estimé après la rencontre remportée 2-0 par le Losc.