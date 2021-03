"Les objectifs de carrière sont atteints" : Pinturault savoure son titre de champion du monde

INTERVIEW

Un titre de champion du monde comme cadeau d'anniversaire. Alexis Pinturault est entré dans l'Histoire ce samedi, jour de ses 30 ans, en remportant le gros globe de cristal. Une première pour un Français depuis 1997 et le sacre de l'iconique Luc Alphand. Avec son dossard numéro 1, celui qui est désormais sur le toit du monde du ski alpin devance le Suisse Marco Odermatt de 107 points et ne peut plus être rejoint au classement de la Coupe du monde lors de la dernière épreuve, le slalom, dimanche.

"C'est une journée fabuleuse"

"C'est une journée fabuleuse", se réjouit le champion au micro d'Europe Soir. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'elle vient couronner "quelque chose qui est fait sur la longueur". "Ça demande une régularité et une rigueur sur l'ensemble de la saison. Ce n'est pas simple parce qu'il y a des jours avec mais aussi des jours sans. Le classement du géant, et du général, sont des objectifs difficiles à aller chercher mais extrêmement valorisants." Et de poursuivre sobrement : "Les objectifs de saison et de carrière sont atteints."

Malgré son titre, en grand sportif qu'il est, Alexis Pinturault reste encore focalisé sur sa prochaine course, "qui comptera", même s'il sait parfaitement que son titre ne peut plus être contesté. Désormais, son prochain objectif est de briller aux "championnats de France la semaine prochaine", et d'assurer la tournée médiatique de son sacre.