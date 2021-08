Les basketteurs français en argent aux JO : "Je suis fier de cette équipe", salue Evan Fournier

Entre déception et détermination pour la suite. Après la finale perdue contre les Etats-Unis aux Jeux olympiques, les joueurs français ont fait part de leur frustration, tout en soulignant la belle performance des Américains. Et donné rendez-vous lors des prochains rendez-vous internationaux, notamment les JO de 2024, qui se dérouleront à Paris.

"On a vraiment fait une belle compétition", a salué Evan Fournier au micro de France Télévisions. "On a rien lâché, et j'espère qu'on a donné beaucoup de joie aux gens qui nous ont regardé." Pour le nouvel arrière des New York Knicks, cette défaite est évidemment "une déception", "mais je suis fier de cette équipe", a-t-il aussitôt ajouté.

"Chaque année, la marche rétrécit"

"Il y a le championnat d'Europe l'année prochaine, une coupe du monde dans deux ans et Paris (les JO de 2024)... Et chaque année on monte, la marche rétrécit", a conclu Evan Fournier.

Kevin Durant, "un joueur exceptionnel"

Toujours sur France Télévisions, Rudy Gobert, le meilleur Français sur le parquet (16 pts, 8 rbds), a lui insisté sur les "petits détails" qui ont coûté la victoire aux Bleus. "Il y a des moments où on a perdu notre concentration, on leur a donné trop de choses faciles. Il y a ces petites périodes où on leur donne des rebonds, des contre-attaques faciles", a-t-il énuméré.

"On a fait énormément d'erreurs", confirme Nicolas Batum au micro d'Eurosport, faisant part des "regrets" des Français. Et l'ailier des Clippers d'insister sur la magnifique performance de Kevin Durant, auteur de 29 points. "On a pas réussi à le calmer", reconnaît-il, tandis qu'Evan Fournier salue un "joueur exceptionnel".