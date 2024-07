Antoine Dupont, Simone Biles, LeBron James... Les stars à suivre pendant les JO de Paris 2024

À chaque période estivale, des millions de voyageurs s'empressent de venir découvrir Paris. La tour Eiffel, Notre-Dame, Montmartre, autant de lieux mythiques qui font la renommée de la ville, mais qui exceptionnellement, du 26 juillet au 11 août prochain, ne seront pas le centre névralgique de la capitale. Cet été, les Parisiens et les touristes présents vivront au rythme des foulées des athlètes, des coulées de brasses et au son des victoires et des records.

Plus de 11.000 sportifs doivent ainsi débarquer pour les Jeux olympiques qui promettent d'être grandioses. Parmi tout ce monde, certaines superstars seront particulièrement scrutées et attendues.

Duplantis, le roi indétrônable de la perche

Au royaume de la perche, il reste le roi. En dominant sa discipline depuis plusieurs saisons, Armand Duplantis arrive à Paris avec le statut d'archi-favori. La question n'est pas tant de savoir s'il va gagner, mais s'il arrivera encore à améliorer son propre record du monde. Depuis que les amateurs d'athlétisme ont découvert cet ovni de la perche un soir de février 2020, le Suédois ne cesse de progresser et de réaliser ce qu'on pensait impossible.

Dernier exploit en date, une barre à 6,24 mètres (record du monde) dès son premier essai lors des finales de la Ligue de diamant d'athlétisme de Xiamen (Chine). À 24 ans, il est peut-être déjà l'un des plus grands perchistes de l'histoire et une légende de l'athlétisme. Que va-t-il nous réserver à Paris ?

Riner, Dupont, Marchand, Wembanyama, Karabatic... Les étoiles bleues

Les cinq fantastiques tricolores. Leur destin et leur chemin divergent, mais l'objectif est le même : décrocher l'or à Paris. Côté sport-co, on retrouvera donc l'éternel Nicolas Karabatic. À 40 ans, il fera ses adieux au handball professionnel à l'issue des Jeux, avec, on l'espère tous, un nouveau titre olympique afin de compléter le plus beau palmarès du sport français.

Pour Antoine Dupont, la mission est différente. Arrivera-t-il à mener son équipe à la victoire dans une compétition que les Bleus n'ont jamais réussi à gagner ? Au rugby à VII, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et les Fidji font office de favoris, mais les Tricolores ont montré qu'ils étaient capables de grandes choses. En juin, ils ont remporté le tournoi de Madrid face à l'Argentine au cours d'une compétition qui visait à couronner la meilleure équipe du circuit mondial cette saison.

L'effet Dupont ? Entouré d'un collectif bien huilé, le néophyte du rugby à VII qui sort d'une saison énorme avec son club de Toulouse nous a montré que tout était possible. Et pour le premier jour de compétition, il s'est notamment illustré avec un essai face à l'Uruguay qui a permis aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale.

Place ensuite à la légende Teddy Riner. Depuis que Paris a obtenu l'organisation de ces Jeux, il en a fait son objectif principal. Champion olympique en 2016 et 2012, il voudra à coup sûr oublier son erreur en 2021 à Tokyo pour se hisser à nouveau au sommet de la hiérarchie mondiale. Même si le judoka français a déjà évoqué 2028, il aura alors 39 ans. Ce sont peut-être donc les derniers JO du grand Teddy.

Autre Bleu attendu, le prodige Léon Marchand. À seulement 22 ans, il est l'une des principales chances de médaille française. Pour ses seconds JO, il s'est qualifié pour pas moins de quatre distances en individuel : les 200m et 400m quatre nages, le 200m papillon et le 200m brasse. Déjà quintuple champion du monde et avec quinze titres de champion de France amassé, il est l'un des grands phénomènes de la natation actuelle. Et pour cause, le Toulousain a récemment battu le record du 400m 4 nages qui appartenait depuis 2008 à la légende Michael Phelps.

Enfin, Victor Wembanyama risque lui aussi d'être particulièrement scruté. Présent avec l'équipe de France, le joueur de San Antonio doit permettre aux Bleus d'essayer de faire aussi bien qu'à Tokyo (médaille d'argent). Devenu une star mondiale suite à son arrivée en NBA, l'ailier fort a réalisé une très grosse saison en tant que rookie, et ce, malgré un effectif texan assez faible. Avec lui dans ses rangs, Vincent Collet, le sélectionneur tricolore, compte bien présenter une équipe défensivement impénétrable. Reste que la préparation du joueur de 20 ans a été tronquée par un "syndrome viral", qui pourrait bien être le Covid. Il faut donc voir dans quel état physique va arriver Wemby, alors que les Bleus ont complétement raté leurs matchs pré-olympiques (quatre défaites d'affilée).

Simone Biles, le retour tant attendu

On l'avait quitté dévastée après les Jeux de Tokyo, on espère la retrouver au sommet. Minée par des problèmes de santé mentale, la reine de la gymnastique, Simone Biles, a pris son temps pour revenir sur le circuit professionnel. Deux ans exactement. Celle qui compte quatre titres olympiques et près de 30 médailles mondiales est revenue à la compétition en août 2023 en remportant son huitième titre national individuel senior en dix ans, avant de s'octroyer son sixième titre mondial quelques mois plus tard à Anvers.

À cette occasion, elle s'est permis de tenter et de réussir un saut encore jamais réalisé par une femme en compétition. Rien que ça. Lors des récentes qualifications olympiques, elle a démontré qu'elle était encore au sommet de son art et qu'elle était logiquement la grande favorite de sa discipline. Un vrai symbole de résilience.

Les Galactiques de la "Team USA"

Le basket : voici une discipline dans laquelle il va être difficile de concurrencer les États-Unis. Avec leurs équipes de stars, les teams féminine et masculine risquent de faire du dégât. Sous la houlette de Steve Kerr, on retrouvera notamment LeBron James (le porte-drapeau masculin de la délégation étasunienne), Stephen Curry, Kevin Durant, Jrue Holiday, Jayson Tatum ou Joel Embiid. Pour résumer : que des joueurs All-Stars et qui ont l'habitude de briller sur les parquets de NBA. Vainqueurs des quatre dernières éditions des JO, et ce, sans être toujours avec ses meilleurs joueurs, il y a des grandes chances que les Américains dominent largement leur sujet.

La seule équipe à pouvoir concurrencer leur palmarès est... l'équipe américaine féminine. Avec Breanna Stewart, A’ja Wilson et Brittney Griner comme fers de lance, le collectif composé à 100% de joueuses issues de WNBA peut remporter à Paris son huitième titre olympiques d'affilée, un record.

Rafael Nadal, des adieux en beauté ?

On pensait qu'il allait clore le chapitre de son illustre carrière lors de sa participation à l'édition 2024 de Roland-Garros, mais Rafael Nadal n'était pas encore prêt à faire ses adieux. Malgré une défaite encourageante dès le premier tour face à Alexander Zverev, le Matador avait démontré qu'il avait encore les crocs.

Depuis, son objectif est clair, les JO de Paris. Le Majorquin sera présent en double avec l'homme en forme du moment et numéro 3 mondial, Carlos Alcaraz. Une occasion magnifique pour Rafa de réitérer son sacre de 2016 et de rugir à nouveau sur son court Philippe-Chatrier. Aligné aussi en simple, l'Espagne risque de connaître une route plus sinueuse, sa capacité de répondre au défi physique étant toujours une interrogation. Mais une chose est sûre, profitons de voir l'Espagnol sur la terre battue parisienne, c'est peut-être la dernière fois.

Dans le tableau masculin, on retrouvera aussi Novak Djokovic qui a montré à Wimbledon qu'il s'était bien remis de son opération au genou. Seul titre majeur qui lui manque, le Serbe aura à cœur de briller dans une compétition où il a seulement remporté une médaille de bronze en 2008. Pour lui aussi, c'est peut-être sa dernière chance.