JO 2024 : LeBron James porte-drapeau de la délégation américaine

Le basketteur LeBron James, meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, sera le porte-drapeau masculin de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi, a annoncé lundi le Comité olympique américain.

James, 39 ans, a été choisi par les sportifs de l'équipe olympique américaine qui participeront aux Jeux. Le nom de la porte-drapeau féminine sera annoncée mardi. "C'est un honneur incroyable de représenter les États-Unis, surtout dans un moment qui peut rassembler le monde entier", a souligné le basketteur des Los Angeles Lakers dans le communiqué du Comité olympique américain.

"Je suis fier de prendre part à ce moment important"

"Pour un enfant d'Akron (dans l'Ohio), cette responsabilité veut dire énormément pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tous les enfants de ma ville natale, mes coéquipiers olympiens et tant de gens à travers le pays qui ont de grandes aspirations", a ajouté "King James" qui a remporté l'or avec Team USA à Pékin-2008 et à Londres-2012, après avoir dû se contenter du bronze à Athènes-2004.

"Le sport a le pouvoir de tous nous rassembler et je suis fier de prendre part à ce moment important", a-t-il conclu au sujet de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera vendredi sur la Seine et non dans un stade, une première pour des Jeux olympiques d'été.