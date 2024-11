Vendée Globe 2024 : le skipper Louis Burton s’est entraîné avec le RAID

Ne rien laisser au hasard. Une équipe médicale de huit personnes a accompagné Louis Burton durant la préparation : médecin, kiné ou encore diététicien. Le skipper de 39 ans a même suivi un entrainement avec le RAID. "Il n’y a eu que des moments qui n’étaient pas anticipables", raconte-t-il, comme une simulation de prise d’otage.

"Si on se fait mal, on est on danger de mort"

A travers cette préparation avec les policiers d’élite, le marin de Saint-Malo s’est confronté à l’imprévu. Car durant le Vendée Globe, les (mauvaises) surprises ne manqueront pas. Caprices de la météo, soucis techniques ou pire, chavirage. Tout est possible.

Sur ces voiliers toujours plus rapides, les chocs sont aussi plus violents lorsque le bateau tape une vague. Louis Burton a donc fait en sorte de limiter aux maximum les risques. Car, explique-t-il, quand "on est tout seul dans le Grand Sud, si on se fait mal, on est on danger de mort".