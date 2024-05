Le Grand Prix de France de MotoGP, une compétition bruyante qui attire les foules

C'est un Grand Prix qui, chaque année, attire une foule plus nombreuse. Des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées au circuit Bugatti au Mans, qui accueille le Grand Prix de France de MotoGP, une ambiance folle et surtout très bruyante.

Bouchons d'oreilles indispensables

La journée, vous pouvez entendre le bruit des pilotes en compétition. Le soir, celui des amateurs qui jouent avec leur poignée de gaz. De très nombreux spectateurs dorment sur place. Les abords du circuit se transforment pendant trois jours en gigantesque camping et l'organisateur demande que les bruits d'accélérateur et la musique cessent entre minuit et huit heures du matin pour respecter le sommeil de tous.

Malgré le bruit, ces fans, interrogés par Europe 1, se disent contents d'être présents. "On ne dort pas mais je suis contente d'être là. Il y a quand même beaucoup moins de bruit par rapport aux autres années [...] On n'est pas au camping, on est à dix kilomètres mais on entend tout", lancent-ils.

Plus de 100.000 spectateurs sont attendus ce dimanche. Le Grand Prix de France de MotoGP, à suivre sur Canal+ à partir de 14 heures, devrait battre une nouvelle fois un record d'affluence. L'Espagnol Jorge Martin, leader au Championnat du monde de MotoGP partira en pole position tandis que les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco s'élanceront respectivement de la huitième et quinzième place.