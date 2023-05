MotoGP : Quartararo veut se relancer au Grand Prix du Mans, Bagnaia veut poursuivre sur sa lancée

À la peine en Espagne il y a deux semaines, Fabio Quartararo (Yamaha) tentera de se relancer à domicile au Grand Prix de France, tandis que le champion du monde en titre Francesco Bagnaia (Ducati) voudra confirmer sa supériorité, ce week-end au Mans. "J'espérai de meilleurs résultats en arrivant à Jerez donc j'espère prendre ma revanche au Mans ce week-end. On a laissé derrière nous toutes les péripéties de la dernière course pour se concentrer sur le travail qu'on a à faire et les objectifs que l'on veut atteindre. Je suis à la maison donc j'ai hâte de voir et d'entendre mes fans. Je veux garder un état d'esprit positif, donner le meilleur de moi-même, et j'espère réaliser de bons résultats", a expliqué le Niçois de 24 ans.

Le Français, champion du monde 2021, sera très attendu par les fans tricolores sur le circuit Bugatti qui accueillera le 1000e Grand Prix de l'histoire du Moto GP mais qui, habituellement, ne lui réussit pas trop en course. En effet, en huit participations, toutes catégories confondues, 'El Diablo' n'a obtenu qu'un seul podium, avec une troisième place en 2021 dans la catégorie reine. Pourtant, il y a décroché trois pole positions dont deux en Moto GP (2020, 2021).

Bagnaia espère aussi

Bagnaia n'est pas non plus en réussite en MotoGP au Mans où il n'a pas fait mieux que quatrième en quatre participations. L'an passé, il avait chuté après être parti en pole position. Mais la supériorité de sa 'Desmosedici' devrait l'aider à décrocher son premier podium sur les terres de son grand rival français. "Il se pourrait qu'il pleuve donc les conditions pourraient être difficiles. Le potentiel de notre moto est vraiment intéressant donc on pourrait faire un bon résultat ici mais la concurrence sera rude", a souligné jeudi le Turinois.

À Jerez, l'Italien, qui restait sur deux chutes, a remis les pendules à l'heure en remportant la course et en terminant deuxième du sprint. Ainsi, il s'est échappé au classement du championnat où il totalise désormais 87 points et devance l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) et le Sud-Africain Brad Binder (RSA/KTM) de respectivement 22 et 25 points. Quartararo pointe seulement en 11e position avec 40 points au compteur.

Marquez de retour

L'autre Français, Johann Zarco, qui a reculé à la neuvième place au championnat après avoir chuté à Jerez alors qu'il était en cinquième position, tentera également de rebondir à domicile. "C'est un circuit que j'aime et j'espère pouvoir me battre pour la victoire lors des deux courses. À Jerez, j'étais plus compétitif que lors des week-ends précédents mais malheureusement je n'ai pas réussi à obtenir de bons résultats. J'espère le faire ici, même si les conditions pourraient être difficiles. Mais je saurai m'adapter si besoin", a expliqué l'Avignonnais, qui a décroché deux fois la deuxième place au Mans dans la catégorie reine (2017, 2021).

Le Grand Prix de France sera aussi marqué par le retour de l'Espagnol Marc Marquez (Honda), qui s'était blessé à la main droite en ouverture de la saison à Portimao. Parti en pole position du GP du Portugal le 26 mars, le Catalan avait chuté dès le 2e tour en entraînant au sol le Portugais Miguel Oliveira (Aprilia) après avoir heurté son compatriote Jorge Martin (Ducati). Pour cet accident, Marquez avait écopé d'une pénalité de deux "long lap", un détour à emprunter deux fois.

Cette pénalité devait en principe s'appliquer lors de la prochaine épreuve disputée par Marquez, mais Honda avait fait appel de cette sanction et a obtenu gain de cause cette semaine. La Cour d'appel MotoGP a en effet considéré qu'il avait purgé sa sanction en ne participant pas à la course suivante, en Argentine.