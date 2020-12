Le foot français joue-t-il sa survie ? "Le mot n’est pas trop fort", concède le président de Reims

INTERVIEW

Le foot français reste dans le rouge. La cause : le non-paiement des droits télé. Le responsable : le groupe Mediapro, qui n'a payé ni son échéance d'octobre, ni celle de novembre. Au total, le groupe espagnol à capitaux chinois doit désormais 350 millions d’euros à la Ligue de football professionnel (LFP). Un manque-à-gagner qui se répercute fatalement sur les clubs professionnels, privés d’une manne indispensable et qui se sont réunis lundi soir pour faire le point. Jean-Pierre Caillot, président du club de Reims et représentant des clubs à la LFP, dit son inquiétude mardi sur Europe 1.

Car c’est ni plus ni moins que la survie du football français qui est en jeu. "Je pense que le mot n'est pas trop fort", confirme-t-il. "Il faut savoir que les clubs de foot, ce sont des entreprises. Beaucoup sont des PME régionales qui sont privées de spectateurs ces derniers temps. Aujourd'hui, le diffuseur étant défaillant, on n'a pratiquement aucune recette. Et face à ça, il faut payer nos charges et payer nos salaires", détaille le dirigeant.

"Il faut que les choses évoluent le plus vite possible"

Pour illustrer son propos, Jean-Pierre Caillot n’a qu’à brandir son cas personnel, ou plutôt celui de son club, le Stade de Reims. "Écoutez, moi, pour être très concret, les droits télé, c'est 57% de mon budget", explique-t-il. "Je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Aujourd'hui, il faut trouver une solution pour combler ces 57%."

Jean-Pierre Caillot regrette une situation de blocage et appelle à un règlement rapide du litige. "La situation n'avance pas comme on le souhaiterait, parce que juridiquement, il y a des procédures qui seront en place. Aujourd'hui, nous ne sommes plus détenteurs de nos droits. C'est Mediapro qui en est détenteur", rappelle-t-il. "Tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour soit les récupérer, soit les renégocier, on sera dans cette impasse. En tout cas, il faut que les choses évoluent le plus vite possible. Et qu'on sorte de cette impasse qui aujourd'hui inquiète tous mes collègues présidents."