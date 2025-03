La piscine olympique de Saint-Denis ouvrira au public «en juin»

Le centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui a notamment accueilli des compétitions de plongeon et de water-polo pendant les JO de Paris, ouvrira au grand public "en juin". Début mai, la piscine olympique recevra un grand meeting de natation, ainsi que les championnats d'Europe de natation en 2026.

Théâtre notamment des compétitions de plongeon et de water-polo pendant les JO de Paris, le centre aquatique olympique de Saint-Denis ouvrira au grand public "en juin", a indiqué la métropole du Grand Paris, tandis que l'équipe de France de plongeon trépigne de pouvoir venir s'y entraîner.

Le "CAO" situé en face du Stade de France, et doté d'une architecture en bois, est l'un des deux ouvrages construits pour les JO de Paris si l'on compte également l'Arena La Chapelle au nord de Paris.

Le centre aquatique accueillera début mai le "giant open" puis accueillera le public en juin

Il accueillera début mai un grand meeting de natation, le "giant open", avant d'ouvrir ses portes au public "deuxième quinzaine de juin", a précisé lundi Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris au cours d'une visite de ce grand complexe dans sa nouvelle configuration. Cet équipement se verra accoler les anneaux olympiques sur la façade. Il doit aussi accueillir l'équipe de France de plongeon.

Pour l'instant, "on n'a pas accès", a expliqué lundi Alexis Jandard, le plongeur qui a vu sa notoriété exploser après avoir glissé lors de l'ouverture du centre devant le président de la République. "On croise les doigts pour que ce soit le cas, on est dans le flou", a trépigné celui qui a fini 5e de la finale olympique du plongeon à trois mètres synchronisé.

Les plongeurs naviguent actuellement entre l'Insep à Vincennes (Val-de-Marne) et la piscine de Montreuil (Seine-Saint-Denis). "C'est l'objectif qui avait été posé dans le cadre du projet de pouvoir accueillir le centre national de plongeon", a rappelé la ministre des Sports, Marie Barsacq, présente lors de la visite.

Le complexe sportif accueillera les championnats d'Europe de natation en 2026

Le vice-président de la Fédération française de natation (FFN), Lazreg Benelhadj, a ensuite précisé à quelques journalistes que la FFN avait son "volume horaire" mais discute encore avec l'exploitant, la métropole, pour définir l'occupation, se montrant confiant pour que l'équipe de France puisse venir.

"C'est un équipement emblématique qui représente beaucoup", a aussi salué Marie Barsacq, et notamment "pour ce territoire et ses habitants où on a vraiment consacré toutes nos mesures d'héritage pour qu'il y ait un avant et un après Jeux 2024".

Grand complexe sportif, le CAO comprend aussi des terrains de padel, une salle d'escalade, un espace fitness, et son exploitation a été confiée au gestionnaire Récréa. Il accueillera les championnats d'Europe de natation en 2026.