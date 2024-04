«Amusez-vous, c'est le moment de me vanner», un plongeur chute sous les yeux d'Emmanuel Macron

"Tout va bien, je ne me suis pas fait mal". Dans une story postée sur Instagram, Alexis Jandard commence par rassurer ses 33.000 followers. Le plongeur tricolore, qui doit participer aux Jeux olympiques de Paris-2024, a vécu une drôle de mésaventure ce jeudi matin. Une péripétie qui n'a pas tardé à déclencher l'hilarité totale sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il devait prendre part à une démonstration de plongeon, en présence d'Emmanuel Macron venu inaugurer le centre aquatique olympique de Saint-Denis, l'ancien gymnaste a glissé sur son plongeoir avant de chuter lourdement dans l'eau. Une séquence qui prête à sourire étant donné l'exposition dont il bénéficiait à cet instant précis.

"J'ai glissé chef"

Sur X (ex-Twitter), la Fédération française de la Lose, qui a coutume de repérer les pires exploits du sport tricolore, s'est évidemment emparée du dossier. "Force à toi soldat", écrit ainsi le média parodique, auquel Alexis Jandard a répondu à son tour. "Merci pour la force ! Pour info, mon dos va bien, mon égo lui...", a-t-il posté, accompagnant son message d'un émoji mort de rire. Et d'ajouter : "C'est quand même vachement plus divertissant".

Ca c'est de l'inauguration FFL qui inaugure. pic.twitter.com/sw00CZSJhn — Fédé de la Lose (@FFLose) April 4, 2024

Sur Instagram, c'est avec un grand sourire que le plongeur a "débriefé" la scène ce jeudi après-midi. "J'ai une petite faiblesse sur la jambe et ça m'a fait chuter. J'ai chuté devant le président et devant la France entière", se marre l'athlète. "Amusez-vous hein ! C'est le moment de me vanner parce que franchement, je mérite", poursuit-il dans un éclat de rire. Un enchaînement de quatre stories, suivi d'une photo de son dos, présentant quelques éraflures, assortie de la légende : "J'ai glissé chef".

Crédit : capture d'écran Instagram @alexis_jandard

Alexis Jandard est pourtant loin d'être un débutant. En 2022, il a été vice-champion du monde de plongeon par équipes mixtes et a remporté une médaille de bronze, l'année dernière, lors des Mondiaux de Fukuoka au Japon. L'été prochain, il participera à l'épreuve olympique du tremplin synchronisé à trois mètres.