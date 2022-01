Présidentielle : Macron toujours en tête au premier tour devant Le Pen, selon un sondage

Emmanuel Macron arriverait en tête mais avec un point de moins au premier tour si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, devant Marine Le Pen qui devance Valérie Pécresse, selon un sondage "rolling" Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi. Le président sortant et toujours pas officiellement candidat obtiendrait 24,5% (- 1 point en trois jours), toujours devant la candidate du RN à 18% (+0,5) et celle de LR 16,5% (=).

Mélenchon en tête à gauche

Éric Zemmour arriverait en quatrième position avec 12% (=). Cinq candidats de gauche arrivent ensuite: Jean-Luc Mélenchon (10,5%, +0,5) fait toujours la course en tête devant un gruppetto mené par Yannick Jadot (5%, -1) puis dans un mouchoir de poche, Anne Hidalgo (3,5%, +0,5), Christiane Taubira 3% (=) et Fabien Roussel (3%, +0,5).

Nicolas Dupont-Aignan (2%, +0,5), Jean Lassalle (1%), Philippe Poutou (0,5%), Nathalie Arthaud (0,5%) et Hélène Thouy (0%) ferment la marche. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen 56% contre 44%, et contre Valérie Pécresse 55% contre 45%.

72% des électeurs sûrs de leur choix

Parmi les sondés, 66% des électeurs prévoient d'aller voter le 10 avril lors du premier tour. 72% des électeurs sondés se disent sûrs de leur choix pour cette première manche. Un sondage "rolling" est une enquête "en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes", rappelle l'institut Ifop.

Sondage réalisé du 20 au 24 janvier auprès d'un échantillon de 1.507 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.