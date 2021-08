La mairie de Paris prête à agrandir le Parc des Princes : "Nous travaillons sur des scénarios d'extension"

INTERVIEW

Le PSG veut agrandir son jardin. Le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi, a déclaré mercredi au micro d'Europe 1 vouloir agrandir le Parc des Princes. "On a besoin d'agrandir ce stade. J'adore le Parc des Princes mais il est important de l'agrandir pour nos supporters et pour le futur du club", a-t-il expliqué. De son côté, la mairie de Paris semble prête à entamer des travaux pour moderniser ce stade emblématique, dont les dernières transformations d'envergure datent de 1972.

Jusqu’à 60.000 spectateurs, "impossible d'aller au-delà"

"L'attractivité, la notoriété du PSG mérite une enceinte offrant plus de places pour les spectateurs", abonde auprès d’Europe 1 Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la Maire de Paris, lorsque nous l'interrogeons sur la faisabilité du projet. "Nasser Al-Khelaïfi en a parlé à Anne Hidalgo il y a un certain temps et nous avons un travail technique compliqué à réaliser parce que le Parc des Princes est un lieu auquel on tient mais qui est aussi très contraignant sur le plan architectural et urbain", indique l’élu.

"Nous travaillons sur des scénarios d'extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum (contre environ 48.500 actuellement, ndlr). Il sera sans doute impossible d'aller au-delà", avertit Emmanuel Grégoire. À titre de comparaison, le Stade de France peut accueillir plus de 81.000 spectateurs.

L’arrivée de Lionel Messi, un signal en faveur de l’attractivité sportive de la France

Ce projet pourrait être dynamisé par l’arrivée au PSG de la star argentine Lionel Messi. "C'est forcément un accélérateur de renommée, donc de demandes. Beaucoup de gens vont vouloir aller au stade", relève Emmanuel Grégoire, toujours auprès d'Europe 1. "L'arrivée de Lionel Messi est une excellente nouvelle. Pas uniquement pour Paris et pour le football français mais pour le sport en général. Avec l'arrivée des Jeux olympiques, c'est un signal très positif de l'attractivité de Paris et de notre pays pour les grands événements sportifs", conclut-il.