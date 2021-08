PSG : Nasser Al-Khelaïfi ambitionne d'agrandir le Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain continue à rêver toujours plus grand. Après avoir accueilli la star internationale du football argentin Lionel Messi, le président du club parisien souhaite pouvoir héberger plus de supporters lors des matchs. "On a besoin d’agrandir le stade", affirme Nasser Al-Khelaïfi, mercredi.

Les supporters du PSG seraient-ils trop à l’étroit dans le Parc des Princes ? "Je pense vraiment qu'on a un très petit stade", affirme Nasser Al-Khelaïfi, mercredi. Pour le président du club, la taille du stade, situé au sud-ouest de l’agglomération parisienne, n’est plus à la hauteur de ses ambitions. "Chaque grand club possède 80.000 spectateurs aujourd’hui", poursuit le président du PSG.

"C'est très important pour notre futur"

Et il ne manque plus que la Ligue des Champions au palmarès du PSG pour affirmer sa posture de grand du football européen. Mercredi, le club a officiellement recruté l’un des plus grands joueurs de football au monde : Lionel Messi. Il rejoint des stars internationales telles que Sergio Ramos, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Et pour observer la meilleure attaque à l’œuvre, il faut un meilleur stade. "J'adore le Parc des Princes, mais on a besoin d'agrandir le stade. C'est très important pour notre futur et pour nos supporters", affirme Nasser Al-Khelaïfi.

Pour cela, le Qatari compte sur le soutien de la ville de Paris. "Avec la maire de Paris et son équipe, on a de très bonnes relations. Je remercie vraiment Anne Hidalgo car elle est toujours avec nous", poursuit Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir maintenant si son nouveau vœu sera exaucé.