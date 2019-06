La Légion d'honneur décernée aux Bleus : Béatrice Edwige estime que le gouvernement a oublié le hand

Le foot masculin est-il plus choyé que les autres sports ? Alors que les footballeurs champions du monde ont reçu mardi la Légion d'honneur à l'Elysée, La joueuse de handball Béatrice Edwige, 76 sélections chez les Bleues, s'est étonnée sur les réseaux sociaux de l'absence de reconnaissance officielle pour son équipe, pourtant l'une des plus titrées du sport français.

"Avec l'ensemble des titres remportés par l'équipe de France féminine de handball, dont un titre de championne du monde 2017 et un titre de championne d'Europe 2018 gagné en France, sommes-nous, nous aussi, légitimes à recevoir la légion d'honneur ?", interroge la joueuse dans une story publiée sur son compte Instagram.

"Je parle pour les mecs aussi"

Interrogée par LCI, la joueuse française, qui évolue au poste de pivot, renouvelle son étonnement, et dénonce un deux poids, deux mesures concernant son sport : "Je me suis vraiment demandée pourquoi eux et pas nous. Et pas uniquement "nous" l'équipe de France femmes, je parle pour les mecs aussi. L'équipe de France masculine de handball est la plus titrée de tous les sports collectifs. Ils ont reçu l'Ordre national du mérite lors de leur victoire olympique, mais pas de Légion d'honneur pour leurs six titres de champions du monde. Pourquoi ?"

Béatrice Edwige explique également avoir alerté sur ce qu'elle considère être une inégalité la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes. Jeudi soir, ses messages étaient restés sans réponse.