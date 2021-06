La France favorite de l’Euro ? "C’est bien d’avoir de l’ambition", estime Aline Riera

L’équipe de France débute sa campagne européenne mercredi soir contre le pays de Galles en match de préparation (21h05). Un premier test avant d’entrer pleinement dans l’Euro (11 juin-11 juillet), avec un premier match contre l’Allemagne le 15 juin. Sur le papier, l’effectif français fait rêver. Entre Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, pour ne citer qu’eux, il y a du talent à revendre, si bien que l’attaquant du Real, Kingsley Coman, et le milieu du Bayern, Corentin Tolisso, ont tour à tour déclaré que la France avait "la meilleure équipe du monde".

Expérience des grands rendez-vous et l'habitude d'évoluer ensemble

Simple constat ou excès de confiance ? "C’est bien d’avoir de l’ambition", a répondu mercredi Aline Riera, ancienne internationale de l’équipe de France et nouvelle consultante foot d’Europe 1 pour l’Euro. Selon elle, les Bleus, champions du monde en titre et finaliste de l’Euro 2016, forment "une des meilleures nations". "On ne peut pas leur dire qu’ils ont trop d’ambition. L’équipe de France a acquis une certaine expérience des grands rendez-vous. C’est un groupe qui se connait vraiment beaucoup, qui a déjà l’habitude d’évoluer ensemble", a-t-elle insisté.

Surtout, Aline Riera note de nombreux points positifs qui donnent des raisons d’y croire : "Je sens une équipe très heureuse de se retrouver, très studieuse sur les entrainements, très concentrée sur un objectif commun." L’équipe de France est au complet à Clairefontaine depuis dimanche, après l’arrivée d’Olivier Giroud et N’Golo Kanté, vainqueurs de la Ligue des champions avec Chelsea la veille.

"On voit que Benzema a trouvé sa place"

Le match contre les Gallois mercredi soir sera l’occasion de voir comment Karim Benzema va s’intégrer dans le collectif, après cinq ans d’absence en équipe de France. "Il va falloir qu’il s’adapte au groupe. Dans les entrainements, on voit qu’il a trouvé sa place. Il est arrivé en disant qu’il allait se plier au collectif. On sent qu’il y a beaucoup de sourires. Quelque chose est en train de se créer. Sa présence sera forcément un plus", analyse l’ancienne internationale, évoquant la "concurrence saine" entre le Madrilène et Olivier Giroud.

"Pas de conclusions hâtives sur ce match"

Toutefois, Aline Riera insiste : "il ne faudra pas tirer de conclusions hâtives sur ce match". Didier Deschamps doit en effet ménager N’Golo Kanté, qui sort d’une grande finale en Ligue des champions. Le sélectionneur fera également des ajustements. Les Bleus disputeront un deuxième match de préparation le 8 juin, contre la Bulgarie, au Stade de France.