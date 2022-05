Kylian Mbappé va-t-il annoncer son départ du PSG lors des Trophées UNFP ?

Que réserve Kylian Mbappé lors de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir ? La superstar du Paris Saint-Germain, grand favori pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 (et se succéder à lui-même), pourrait prendre le micro à cette occasion pour annoncer son départ du PSG lors de ces "César du football", que l'équipe d'Europe 1 Sport suivra en fil rouge. L'attaquant avait auparavant annoncé qu'il n'irait pas au stage d'entraînement du groupe parisien au Qatar. Tout le monde attend les mots du numéro 7 du PSG.

Le trophée du meilleur joueur remis vers 23 heures

Kylian Mbappé est pour le moment le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat de France, alors qu'il reste une journée de Ligue 1 le week-end prochain. Si la superstar termine la saison avec ces deux distinctions, ce serait une première dans l'histoire de la compétition. Celui-ci tenait à être présent ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris, pour la cérémonie. Il fait partie des nominés, et vu sa saison incroyable, on ne voit pas comment ce trophée pourrait lui échapper.

Autour du tapis rouge, deux heures avant le début de la cérémonie, il n'y avait pas de suspense puisqu'il y a beaucoup de supporters qui attendent une voiture arriver, celle du jeune attaquant des Bleus. Le trophée du meilleur joueur de l'année doit être remis un peu avant 23 heures. Kylian Mbappé va-t-il enfin se prononcer sur son avenir et dire s'il va quitter le PSG ? Est-ce qu'il va rejoindre le Real Madrid ? Il faudra suivre la cérémonie pour le savoir.

D'autres trophées seront également décernés dimanche soir, et parmi eux, celui du meilleur Français de l'étranger. Une récompense qui ne devrait pas échapper au Madrilène Karim Benzema.