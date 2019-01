Kylian Mbappé et Paul Pogba rendent hommage à un adolescent mort en plein match

Pour les obsèques de Diego, 14 ans, mort d'une crise cardiaque en plein match dans les Pyrénées-Atlantiques une semaine plus tôt, plusieurs stars du football ont posté des messages d'hommage, samedi.

"J'espère que tu es toujours fier de moi". L'attaquant du PSG Kylian Mbappé a envoyé un message à la famille du jeune homme et à son club du FC Lescar. Le club a décidé de le publier sur son compte Instagram et celui-ci a été lu pendant la cérémonie, rapporte La République des Pyrénées. "Diego, de là où tu es, j'espère que tu continues à m'encourager aussi fort et que tu es toujours fier de moi. (...) Repose en paix mon pote." Les proches de l'adolescent s'étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention du joueur dont Diego était fan.

De son côté, le champion du monde Paul Pogba a lui aussi posté un message d'hommage (en anglais) sur son compte Twitter. "Je suis sûr que tu joues désormais au paradis mon jeune ami. Nos prières pour que Dieu console ta famille."

I am sure you’re now playing football in Heaven little buddy our prayers that God will confort your family#diegovitarela