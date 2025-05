Football : Kheira Hamraoui porte plainte pour harcèlement contre le Paris Saint-Germain

Le parquet de Paris a annoncé ce jeudi 22 mai avoir reçu une plainte de Kheira Hamraoui contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral. La joueuse, qui avait été agressée en novembre 2024, reproche au club une mise à l'écart après sa convalescence, qu'elle interprète comme une volonté de la pousser à quitter le club.

L'ex-joueuse du Paris Saint-Germain (PSG) Kheira Hamraoui a porté plainte lundi contre le club de football qu'elle accuse de harcèlement moral, a indiqué jeudi le parquet de Paris, confirmant une information du Monde. Le ministère public a précisé être en train d'analyser sa plainte, afin de décider quelles suites lui donner (classement, ouverture d'une enquête...).

Kheira Hamraoui a été agressée le 4 novembre 2021, la justice soupçonnant que l'affaire s'inscrive sur fond de rivalité avec sa coéquipière Aminata Diallo. Les investigations menées à Versailles sur son agression ont elles été clôturées le 31 janvier, avec sept personnes mises en examen, dont Aminata Diallo.

Kheira Hamraoui, qui évoluait comme milieu de terrain, reproche au club une mise à l'écart après sa convalescence, qu'elle interprète comme une volonté de la pousser à quitter le club, a indiqué Le Monde, ce qu'a confirmé une source proche du dossier.

"Il est temps que ces atteintes soient sanctionnées pénalement"

Parallèlement, Kheira Hamraoui, qui a quitté le PSG en juin 2023 et joue désormais à Al-Shabab en Arabie Saoudite, a saisi les prud'hommes. Contactée, elle n'a pas souhaité commenter.

"Ma cliente a voulu dénoncer, par cette plainte en harcèlement, les méthodes du PSG qu'elle a subies dès lors que, pour des raisons très éloignées de sa valeur sur le terrain, elle a été écartée de l'équipe", a expliqué son avocat Me Pascal Garbarini.

"Les joueuses de football ne sont pas des objets que l'on prend ou que l'on jette au gré de décisions managériales de pure opportunité. Il est temps que ces atteintes cessent et soient sanctionnées pénalement. La gestion humaine d'une joueuse par son club est aussi importante que ses qualités sportives", a-t-il insisté.

Le Paris Saint-Germain est déjà ciblé par d'autres accusations

Le PSG et son avocat, Me Antoine Maisonneuve, n'ont pas souhaité commenter. Le Paris Saint-Germain est déjà ciblé par d'autres accusations. Kylian Mbappé, ancien joueur du PSG et attaquant du Real Madrid, a aussi déposé plainte contre X pour injures publiques, visant des publications sur les réseaux sociaux, qu'il soupçonne d'avoir été commanditées par le PSG.

Et il s'est joint à une plainte plus large du syndicat des joueurs français UNFP concernant la pratique, récurrente parmi les clubs, du "loft" - une mise à l'écart. Ces investigations sont confiées à la Brigade de la répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire.

Une autre enquête à la BRDP sur ce phénomène de dérives soupçonnées dans les clubs avait aussi été ouverte, après un signalement du président de l'association "Les ouvriers du vivre ensemble" (LOVE), qui y voyait de la discrimination et, comme l'UNFP, du harcèlement moral.