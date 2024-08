Jeux paralympiques 2024 : parcours, porteurs, dates... Tout ce qu'il faut savoir sur le relais de la flamme

Teddy Riner et Marie-José Pérec allumant la vasque olympique. L'image avait ébloui le monde entier le 26 juillet dernier, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Alors que les JO se sont achevés le 12 août dernier, désormais, c'est au tour des Jeux paralympiques de prendre le relais, à partir de ce mercredi 28 août et jusqu'au 8 septembre prochain. Et comme lors des olympiades, une flamme - paralympique cette fois-ci - sera allumée dans la vasque à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Mais avant cela, elle va parcourir la France à partir de ce dimanche 25 août. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur ce relais de la flamme.

D'où partira la flamme paralympique ?

La flamme des jeux paralympiques sera allumée dans la commune de Stoke Mandeville, au Royaume-Uni. Un symbole fort, car en 1948 la ville avait organisé une petite compétition sportive en parallèle des JO de Londres pour les soldats blessés lors de la Seconde Guerre mondiale. Quant au premier relais de la flamme paralympique, il remonte à 1988. Depuis cette date, la flamme paralympique est allumée à Stoke Mandeville.

Pour rejoindre la France, elle passera par le tunnel sous la Manche. Un moment historique, d'autant qu'il s'agira des premiers Jeux paralympiques de l'Histoire organisés en France. Le relais commencera directement dans le tunnel : 24 athlètes anglais passeront la flamme à 24 athlètes français, qui les rejoindront au milieu de la traversée du tunnel.

Pourquoi y'a-t-il douze flammes ?

Mais une fois arrivée dans l'Hexagone dimanche 25 août, la flamme va se démultiplier. En tout, 12 flammes paralympiques convergeront en même temps, depuis les quatre coins de la France, vers Paris. Ces 12 flammes symboliseront les 12 jours des Jeux paralympiques de Paris 2024, de la cérémonie d'ouverture à celle de clôture.

Exceptionnellement, il y aura même une treizième flamme lors de la première journée de relais. Celle-ci sera allumée à Paris à l'occasion des commémorations des 80 ans de la Libération de Paris. À la fin de la journée, la flamme sera même présentée sur la scène du festival Rock en Seine.

Quels seront les différents parcours de la flamme ?

Chaque flamme entamera un parcours différent et partira d'une ville, en direction de Paris. Au deuxième jour, elles s'arrêteront dans une ville étape, avant d'arriver en Île-de-France le troisième jour.

Voici le détail des parcours, diffusé sur le site officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 :

Le dimanche 25 août (ville de départ) :

Parcours 1 : La flamme s’allumera à Calais, dans le Pas-de-Calais

Parcours 2 : La flamme s’allumera à Valenciennes, dans le Nord

Parcours 3 : La flamme s’allumera à Anéville, en Moselle

Parcours 4 : La flamme s’allumera à Strasbourg, dans la Collectivité européenne d’Alsace

Parcours 5 : La flamme s’allumera à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie

Parcours 6 : La flamme s’allumera à Antibes Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes

Parcours 7 : La flamme s’allumera à Montpellier

Parcours 8 : La flamme s’allumera à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées

Parcours 9 : La flamme s’allumera à La Roche-sur-Yon, en Vendée

Parcours 10 : La flamme s’allumera à Lorient, dans le Morbihan

Parcours 11 : La flamme s’allumera à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine

Parcours 12 : La flamme s’allumera à Rouen, en Seine-Maritime

Le lundi 26 août (ville étape) :

© Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

Parcours 1 : La flamme passera par Arras, dans le Pas-de-Calais, Amiens, dans la Somme, et Chambly dans l'Oise

Parcours 2 : La flamme s’arrêtera à Laon, dans l'Aisne

Parcours 3 : La flamme s’arrêtera à Châlons-en-Champagne, dans la Marne

Parcours 4 : La flamme s’arrêtera à Troyes, dans l'Aube

Parcours 5 : La flamme s’arrêtera à Châtillon-sur-Seine, en Côte-d'Or

Parcours 6 : La flamme s’arrêtera à Lyon

Parcours 7 : La flamme s’arrêtera à Vichy

Parcours 8 : La flamme s’arrêtera à Limoges

Parcours 9 : La flamme s’arrêtera à Blois, dans le Loir-et-Cher

Parcours 10 : La flamme s’arrêtera à Chartres

Parcours 11 : La flamme s’arrêtera à Deauville, dans le Calvados

Parcours 12 : La flamme s’arrêtera à Louviers, dans l'Eure

Le mardi 27 août (arrivée en Île-de-France) :

© Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

Parcours 1 : La flamme passera par Montfermeil, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan et Sevran, en Seine-Saint-Denis, et par Épinay-sur-Seine et Villetaneuse, dans les Hauts-de-Seine

Parcours 2 : La flamme s’arrêtera à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne

Parcours 3 : La flamme s’arrêtera à Valenton, dans le Val-de-Marne

Parcours 4 : La flamme s’arrêtera à Trilport, en Seine-et-Marne

Parcours 5 : La flamme s’arrêtera à CNSD de Fontainebleau, en Seine-et-Marne

Parcours 6 : La flamme s’arrêtera à Louvres, dans le Val-d'Oise

Parcours 7 : La flamme s’arrêtera au Domaine national de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine

Parcours 8 : La flamme s’arrêtera à Garches Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine

Parcours 9 : La flamme s’arrêtera à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans les Yvelines

Parcours 10 : La flamme s’arrêtera à Houdan, dans les Yvelines

Parcours 11 : La flamme s’arrêtera à La Roche-Guyon, dans le Val-d'Oise

Parcours 12 : La flamme s’arrêtera à Cergy, dans le Val-d'Oise

Quel sera le parcours de la flamme à Paris ?

© Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024

Le 28 août, au dernier jour du parcours, les 12 flammes arriveront dans Paris et n'en formeront plus qu'une seule. Elle partira de la place de la Nation puis passera par de nombreux lieux historiques de la capitale, comme la place de la République, de la Bastille, les Invalides, la manufacture des Gobelins ou encore le Parc Monceau…

La flamme illuminera la vasque paralympique, située au cœur du jardin des Tuileries, à l'issue de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Comme lors des JO, la vasque s'élèvera et illuminera le ciel de Paris chaque soir, aux alentours de 21 heures.

Combien y aura-t-il de porteurs et qui seront-ils ?

En tout, 1.200 personnes porteront la flamme paralympique jusqu'à Paris. Des athlètes paralympiques, des personnes issues du monde associatif ou de la société civile feront partie des porteurs.

D'autant que le parcours du relais, qui a été co-construit avec le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), sera également composé de six relais collectifs : celui des anciens Paralympiens, des jeunes Parasportifs, d'associations et d'aidants, de bénévoles engagés dans le mouvement Parasportif, de bénéficiaires du programme ESMS&CLUBS (un dispositif d'initiation au sport), et un relais collectif de personnes à l’initiative d’innovations dans le Para sport.