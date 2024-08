Dates, lieux, athlètes… Comment vont se dérouler les Jeux Paralympiques ?

Les JO terminés, les Jeux Paralympiques de Paris prennent le relais le 28 août, avec l'ambition de susciter un même engouement populaire et d'assurer un héritage durable. "Beaucoup de nos compatriotes vont découvrir ces Jeux Paralympiques et ils ne seront pas déçus car ce seront les mêmes ingrédients que pour les JO", a promis lundi Tony Estanguet. À savoir de la performance avec des "athlètes incroyables" et des "sites extraordinaires", a précisé le patron du Comité d'organisation lors d'une conférence de presse.

Quand auront lieu les Jeux Paralympiques?

Les Jeux Paralympiques auront lieu du mercredi 28 août (jour de la cérémonie d'ouverture) au dimanche 8 septembre. Les épreuves commenceront le 29 août.

Où se dérouleront les épreuves?

Pas question donc de fermer le Grand Palais, d'éteindre les lumières au Château de Versailles ou de remballer la piste violette du Stade de France. Les sites paralympiques seront au nombre de 16. Ainsi, les Invalides accueilleront le para-tir à l'arc, le château de Versailles la para-équitation et la tour Eiffel le cécifoot. Les para-triathlètes feront leur course en s'élançant d'un ponton flottant au pied du Pont Alexandre III.

À Roland-Garros, il y aura des tennis fauteuil et du volley-ball assis, le para-athlétisme au Stade de France, le para-basket à l'AccorArena et l'escrime fauteuil et para-taekwondo au Grand Palais, la Défense Arena le para-natation ou encore le para-judo et rugby fauteuil au Champ-de-Mars.

Le para-marathon commencera à La Courneuve tandis que le parcours de para-cyclisme effectuera une boucle partant et arrivant à Clichy-sous-Bois.

Quid de la délégation française ?

L'occasion de découvrir la délégation sportive française, composée de plus de 230 athlètes - dont 34% de femmes - parmi lesquels le champion paralympique de triathlon Alexis Hanquinquant ou celle du 400 m en 2016, Nantenin Keita, qui avaient fait partie des derniers porteurs de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture des JO, le 26 juillet dans le jardin des Tuileries.

Les Bleus visent le Top 8, ce qui nécessitera de gagner deux fois plus de médailles d'or qu'à Tokyo (11).

Quelle cérémonie d'ouverture pour les Paralympiques ?

Les Jeux Paralympiques s'ouvriront par une cérémonie à Paris. Les para-athlètes défileront sur les Champs-Élysées, jusqu'à la place de la Concorde, le 28 août à partir de 20 heures. La vasque olympique sera également rallumée.

Nantenin Keita et Alexis Hanquinquant seront les meneurs de la délégation française. La première prendra sa retraite à l'issue de ces Jeux - ses cinquièmes. La sprinteuse, atteinte d'albinisme, a déjà quatre médailles paralympiques, dont une en or à Tokyo, et été la première porteuse de la flamme olympique sur le territoire français. Le second, amputé d'une partie de la jambe droite suite à un accident en 2010, a décroché l'or il y a trois ans à Tokyo avec quatre minutes d'avance sur son principal adversaire, arrivé deuxième.

Se procurer des billets

Le public sera-t-il au rendez-vous ? Pour l'heure, environ un million de places restent disponibles sur les 2,5 millions mises en vente depuis l'ouverture de la billetterie, en octobre dernier. Malgré des prix annoncés comme attractifs - à partir de 15 euros -, les ventes ont eu du mal à décoller. Elles s'accélèrent toutefois, puisque 400.000 billets ont été vendus depuis le début des JO, le 26 juillet, ont assuré lundi les organisateurs, qui prévoient une nouvelle campagne de publicité pour promouvoir l'événement.