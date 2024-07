JO Paris 2024 : Wembanyama, Dupont, Humbert... Ces athlètes français absents de la cérémonie d'ouverture

Le monde entier attend le show. Celui d'une cérémonie d'ouverture hors norme qui marquera officiellement, ce vendredi soir, le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Un décor de rêve, sur la Seine, théâtre inédit d'un spectacle de 3h45 qui s'annonce grandiose tout en conservant sa part de mystère. L'identité du dernier relayeur de la flamme olympique apparaît ainsi comme le secret le mieux gardé de France. Près de 300.000 spectateurs sont attendus, des artistes de renom également parmi lesquels Céline Dion, Lady Gaga ou encore Aya Nakamura.

Côté athlètes, ils seront des milliers à embarquer sur les bateaux pour défiler sous les couleurs de leur délégation. Et, comme le veut la tradition, c'est la France, pays hôte, qui fermera la marche, précédée des États-Unis, en charge de l'organisation des prochains Jeux d'été en 2028. Mais parmi les athlètes tricolores en lice dans cette quinzaine olympique, plusieurs regarderont la cérémonie à la télévision.

"Je n'ai pas envie de le regretter"

Ce sera notamment le cas des basketteurs, vice-champions olympiques en titre, qui disputeront leur premier match ce samedi face au Brésil à Lille. Par conséquent, il sera impossible d'apercevoir les 2,22m de Victor Wembanyama sur le bateau de la délégation France.

Nos tennismen ne seront pas non plus de la partie, le tournoi olympique débutant également ce samedi. "Ça nous fait partir à midi et rentrer à minuit, donc dans mon cas, ça me fait un peu trop de fatigue. Forcément, ce serait quelque chose de très spécial, mais je n'ai pas envie de le regretter", explique auprès d'Europe 1 Caroline Garcia, 25e joueuse mondiale qui affrontera la Roumaine Jaqueline Cristian pour son entrée en lice. Même son de cloche du côté du numéro 1 français Ugo Humbert, opposé au Hongrois Fábián Marozsán, qui, auprès de Franceinfo, confie ne "pas avoir envie d'arriver le lendemain et d'être fatigué".

Immense chance de médaille d'or pour le camp français, le nageur Léon Marchand fera lui aussi l'impasse sur la cérémonie, préférant concentrer toute son énergie sur sa première épreuve qui se tiendra dimanche 28 juillet à 11h pour le 400m quatre nages. Antoine Dupont, pour qui les JO ont déjà commencé avec l'équipe de France de rugby à VII, ne défilera pas non plus. Les Bleus ont une demi-finale à disputer samedi au Stade de France face à l'Afrique du Sud.

"Moi, ce n'est pas trop mon truc"

Nos handballeurs, qui entrent en lice samedi soir face au Danemark, et nos handballeuses, vainqueurs de la Hongrie (31-28) jeudi soir, feront, eux aussi, l'impasse sur la cérémonie d'ouverture, tout comme les Bleus du football qui défieront la Guinée samedi soir à Nice, après une entrée en matière réussie face aux États-Unis mercredi soir à Marseille (3-0). En football, pas de cérémonie non plus pour les joueuses d'Hervé Renard, tombeuses de la Colombie jeudi soir en ouverture de leur tournoi (3-2).

Le pongiste Alexis Lebrun, qui entamera ses Jeux par un double samedi, a, lui aussi, fait le choix de privilégier sa performance et sa préparation, au détriment du show, tout comme le grimpeur Bassa Mawem. "Que ce soit pour les organisateurs comme pour les athlètes qui y seront, ils seront là pour prendre un beau selfie et dire qu’ils y étaient ! Moi, ce n’est pas trop mon truc", déclarait-il, cash, auprès de Ouest-France. Enfin, les triathlètes et notamment Dorian Coninx, champion du monde 2023, ne seront pas présents sur la Seine vendredi soir, pas plus que la kayakiste Camille Prigent. "J'étais partagée et j'hésitais beaucoup à y aller. Étant donné que je cours le lendemain et le surlendemain, ça m'a aidé à trancher", confie l'intéressée, citée par Le Parisien.

Au total, près de 50% des athlètes français engagés ne remonteront pas les 6,4km qui séparent le pont d'Austerlitz du pont d'Iéna situé en face de la tour Eiffel. Pour la bonne cause, espèrent-ils, à savoir garnir le tableau des médailles de la délégation tricolore.