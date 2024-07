Jeux olympiques de Paris : les derniers préparatifs avant le «spectacle du siècle»

REPORTAGE

100 ans après, Paris redevient la capitale du monde olympique. L'ouverture des Jeux olympiques tant attendue, tant annoncée, aura lieu ce vendredi, dans quelques heures. Tout est prêt pour le lancement du grand spectacle. Aux abords de la Seine, scène de la cérémonie d'ouverture, les spectateurs commencent à se masser. En plein cœur de Paris, Taylor, muni de son précieux sésame, va d'ailleurs y assister.

"Le jour de l'apothéose"

Cette Américaine est impatiente mais aussi prévoyante, compte tenu de la météo incertaine et des quelques gouttes de pluie qui tombent sur la capitale. Pour cela, Taylor porte d'ores et déjà un K-Way avec le logo Paris 2024. "Je suis super excitée et impatiente de voir le spectacle. Il y a 70 % de chance qu'il pleuve, mais je suis certaine que ce sera malgré tout un show incroyable", explique, enthousiaste, au micro d'Europe 1.

Et il y a aussi des milliers de volontaires, des passionnés comme Heaven. Drapeau tricolore dans une main, mascotte des J.O dans l'autre et présent dès ce matin devant l'Hôtel de Ville. "On a envie de faire briller Paris, on a envie de faire briller la France. C'est le jour J, c'est le jour de l'apothéose. Depuis la création en 1896, une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Et quoi de mieux comme lieu que les bords de Seine ? Ça va être incroyable", confie-t-il, des étoiles dans les yeux.

Filtrage des spectateurs

Le dispositif de sécurité autour de la Seine est impressionnant, avec des gendarmes, des policiers qui filtrent le passage des spectateurs. Il y a un ballet incessant de véhicules, toutes sirènes hurlantes. Julien et Christelle, venus de Brest, billets en poche, veulent franchir la Seine pour aller sur l'île de la Cité et se rapprocher des gradins. Mais manque de chance, le pont est fermé. "C'est un peu galère mais bon, on va être patient. Là on veut, on veut juste traverser. Mais bon, on vit ça une fois dans la vie", expliquent-ils, compréhensifs.

Les portes proche de la Seine doivent ouvrir vers 15h30. Les spectateurs. Les organisateurs attendent plus de 300.000 personnes, qui pourront s'installer en tribune en bord de Seine pour assister à la plus grande parade des temps modernes.

Les derniers mètres de la flamme olympique

De son côté, allumée il y a près de trois mois en Grèce et arrivée en mai en France, la flamme olympique parcourt en ce moment ses derniers mètres. Portée par des relayeurs stars, notamment Mc Solar, Snoop Dogg, avant d'embraser le chaudron des Jeux olympiques de Paris, elle est attendue au Club France, lieu où seront célébrées toutes les médailles françaises à La Villette.

C'est une immense fan zone avec un écran géant où pourront se retrouver tous les supporters. Et c'est là que la flamme va faire son entrée. Portée par le président du CNOSF, David Lappartient, elle prendra ensuite la direction de la Seine-Saint-Denis avec des porteurs stars comme l'ancienne escrimeuse Laura Flessel et l'actrice Laetitia Casta. Et en fin de journée, elle rejoindra donc la Seine pour la grande cérémonie d'ouverture. Une cérémonie à laquelle participera évidemment Florent Manaudou, très heureux d'être le porte drapeau français.

"Je n'appréhende pas du tout. Je suis plutôt excité à l'idée de vivre ce moment-là et j'ai envie de partager ça avec tous les Français. Je vais prendre toutes les émotions et toutes les énergies qui arrivent à moi, ça va être incroyable. J'ai hâte", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1. Rien, ni la pluie, ni le mauvais temps, ne gâcheront la fête ce vendredi soir pour la cérémonie d'ouverture.