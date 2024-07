JO Paris 2024 : natation, rugby à VII... Qui seront les premiers médaillés français ?

Place à la compétition. Au lendemain de cette cérémonie d'ouverture spectaculaire et grandiose sur la Seine, de nombreux athlètes font leur entrée en lice dans leurs sports respectifs ce samedi. Et les premières médailles seront distribuées dans les prochaines heures.

Côté tricolore, une question est sur toutes les lèvres : qui apportera la première breloque à la délégation France ? Des rugbymen à VII d'Antoine Dupont, qui affrontent l'Afrique du Sud en demi-finale à 15h30, à l’escrimeuse Marie- Florence Candassamy en passant par le skateur Aurélien Giraud, ils sont nombreux à viser le podium olympique ce samedi.

"J'ai envie de relever le challenge"

Il y a trois ans, à Tokyo, c'est le judoka Luka Mkheidze qui s'était illustré en premier avec une médaille de bronze. Bis repetita cette année à domicile ? Le Français sera, en tout cas, sur les tatamis de l'Arena Champ-de-Mars à partir de 11h30. "Je n'aimerais pas forcément être le premier médaillé français pour ces Jeux de Paris parce que ça voudrait dire que Shirine est passée à côté de sa compétition. Et j'aimerais que ce soit elle qui porte ce rôle et moi, ça ne me dérange pas d'être le deuxième médaillé", dit-t-il.

Shirine, c’est Shirine Boukli, l’autre judokate qui entre en piste aujourd’hui dans la catégorie des moins de 48kg. Obtenir la première médaille du camp français est, pour elle, "clairement un objectif". "Se dire qu'on peut potentiellement être la première médaille pour la délégation française, c'est juste dingue ! Donc j'ai envie de relever le challenge. On est habitué à lancer la team et c'est ça aussi qui me motive, c'est de me dire : 'allez on va lancer l'équipe de France et on veut la lancer de la bonne façon'".

Les finales du judo auront lieu vers 17h. Avant cela, il faudra jeter un œil au tir à 10m avec le duo Océane Muller / Lucas Krys et au cyclisme avec le contre-la-montre dames. Beaucoup de chances de podiums, donc, pour lancer au mieux la délégation française qui vise un historique top 5 au tableau des médailles.