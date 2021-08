JO - Hand, basket, volley : les équipes de France aux portes d'un incroyable quintuplé

Deux jours de gloire pour les sports collectifs français. Les équipes de France masculines et féminines de handball et de basket, ainsi que les Bleus du volley, se sont tous qualifiés mardi et mercredi pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo. Au total, cinq succès (oui, cinq !) qui permettent d'espérer une incroyable razzia française de finales dans les sports collectifs majeurs des JO. Des victoires qui succèdent aussi à l'équipe de France féminine de rugby à VII, qui avait décroché la médaille d'argent samedi dernier.

Bref, tout va parfaitement bien pour les sports collectifs français qui vont élever leurs ambitions. Pour jouer la médaille d'or, les formations masculines et féminines devront transformer l'essai jeudi et vendredi en demi-finales.

Le programme du jeudi 5 août Handball (H), demi-finale : France-Égypte (10 heures)

Basketball (H), demi-finale : France-Slovénie (13 heures)

Volleyball (H), demi-finale : France-Argentine (14 heures) Le programme du vendredi 6 août Handball (F), demi-finale : France-Suède (10 heures)

Basketball (F), demi-finale : Japon-France (13 heures)

Les handballeurs à la reconquête de leur bien, l'or olympique

Très souvent dominateurs dans le monde du handball, les Français veulent récupérer la médaille d'or qu'ils avaient cédée à Rio en 2016, face au Danemark. Les anciens double champions olympiques en titre ont en tout cas déroulé en quarts de finale contre le Bahreïn (42-28). Pour les Bleus du vétéran Nikola Karabatic, ce sera l'Égypte en demi-finales, 7e des derniers Mondiaux en 2021 et surprenante vainqueur de l'Allemagne au tour précédent (31-26).

C'est fait ! Les handballeurs sont dans le dernier carré des Jeux



Les se sont baladés contre le Bahreïn 42-28, ils seront en demi-finale des Jeux face au vainqueur de la rencontre entre l'Allemagne et l'Egypte #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/e0i1oVdkpJ — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Un tirage en apparence à la portée des hommes de Guillaume Gille, mais le sélectionneur français doit composer avec les absences de Timothée N'Guessan et Hugo Descat, deux joueurs offensifs de premier plan qui se sont blessés en phase de groupes. Le sérieux est attendu du côté des Bleus comme depuis le début du tournoi olympique. L'Espagne et surtout le Danemark, champion olympique et champion du monde en titre, et grand favori pour le titre, s'affrontent dans l'autre demi-finale à 14 heures. Si les Bleus se qualifient pour la finale, ils devront donc être très, très forts.

Séduisants, les basketteurs veulent rééditer l'exploit de Sydney 2000

Malgré la génération dorée des Tony Parker ou Boris Diaw, les basketteurs tricolores n'ont plus ramené la moindre médaille olympique depuis les Jeux de Sydney en 2000 et l'argent face aux États-Unis. Par chance, la formation française compte de nouveaux talents bien acclimatés à la NBA à l'image de Rudy Gobert ou d'Evan Fournier, impeccables depuis le début du tournoi. Ils l'ont encore été lors de la victoire en quarts de finale face à l'Italie, après une fin de match stressante (84-75). Pour les Français, vainqueurs de la Team USA en ouverture (83-76), la route semble tracée pour la première finale depuis 21 ans.

Pour cela, il faudra écarter la Slovénie du génial Luka Doncic en demi-finales. Les joueurs de Vincent Collet devront parfaitement gérer le phénomène slovène, star de la NBA chez les Dallas Mavericks, afin de s'offrir une finale historique. En face, il y aura les États-Unis pour les possibles retrouvailles, ou l'Australie, qui joueront leur demi-finale dans la matinée à partir de 6h15 heure française. Mais avant de penser à une éventuelle finale, il faudra écarter "Luka Magic"...

Écrire une nouvelle page de l'histoire du volley français

L'accession en demi-finales des volleyeurs français est déjà historique pour le sport hexagonal. Les Bleus n'avaient jamais fait mieux qu'une 8e place aux Jeux, à Séoul en 1988. Les voici propulsés dans le dernier carré grâce à une victoire monumentale en quarts de finale contre la Pologne, pourtant double championne du monde en titre (3-2). Proches de la sortie en phase de groupes, les partenaires de la star Earvin Ngapeth avaient déjà réalisé un exploit un battant la Russie, leader de la poule B, qui leur ont permis ensuite de se qualifier pour le tour suivant.

Exploit majuscule des Bleus du volleyball qui sortent les champions du monde en titre polonais au cinquième set après un quart de finale complètement dingue #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Exploit majuscule des Bleus du volleyball qui sortent les champions du monde en titre polonais au cinquième set après un quart de finale complètement dingue #Tokyo2020#JeuxOlympiques

Les Bleus sont donc capables de tout et auront besoin de cette fougue pour passer les demi-finales. Là les attend l'Argentine, sans grandes références mais toujours placée dans les rendez-vous mondiaux et médaillée de bronze à Séoul en 1988. L'année de la meilleure performance des volleyeurs français aux Jeux, comme un symbole. Dans l'autre demi-finale, le Brésil affronte la Russie sous bannière neutre à 6 heures du matin, heure française. Deux sélections que l'équipe de France connaît - défaite contre le Brésil et victoire contre la Russie en phase de groupes -. Il y aura de toute façon un grand défi pour aller chercher la première médaille olympique de l'histoire du volley français.

Les handballeuses visent la passe de deux

L'équipe de France féminine de handball a été sensationnelle en quarts de finale. Les joueuses de Valérie Garnier ont livré un véritable récital face aux Néerlandaises, pourtant championnes du monde en titre (32-22). Amandine Leynaud, monumentale dans les buts - 22 arrêts, soit 51% de réussite - et la capitaine Allison Pineau, six buts lors de ce match, se tournent désormais vers une deuxième finale consécutive aux Jeux olympiques, après l'argent récolté à Rio en 2016. Pour cela, Les Bleues devront cette fois-ci gagner face aux Suédoises vendredi, quelques jours après le match nul entre les deux formations en phase de groupes.

BRAVO Les Françaises ont largement dominé la rencontre 32-22 contre les Pays-Bas. Elles affronteront la Suède en demi-finale Les Bleues sont dans le dernier carré pour la 2 ème fois consécutive aux #JeuxOlympiques !



Suivez les JO en direct ▶ https://t.co/KhtK42sqKkpic.twitter.com/nz8rvRxU6t — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

Un match que l'on peut imaginer à leur portée, alors que les Bleues avaient rendu une copie brouillonne dans ce match du premier tour. L'autre demi-finale de ces JO de hand féminin opposera vendredi à 14 heures la Norvège à la Russie, qui dispute cette année les Jeux sous bannière neutre. Les handballeuses russes défendent leur titre olympique puisqu'elles s'était imposées en 2016 à Rio... face à la France.

Ne pas reproduire les mêmes erreurs pour les basketteuses

La victoire des basketteuses tricolores en quarts de finale des JO de Tokyo est la cerise sur le gâteau du sport collectif français. Les Françaises ont réussi à battre leurs rivales espagnoles au bout d'un match stressant, conclu par trois points d'écart (67-64). Marine Johannes a terminé meilleure marqueur de la rencontre avec 18 points et Gaby Williams, 11 points, a été précieuse dans les derniers instants pour valider la victoire. Les Bleues, vice-championnes d'Europe en juin dernier, enchaînent avec le dernier carré aux JO pour la troisième fois consécutive.

L'équipe de France rejoint le Japon en demi-finale du tournoi de basketball féminin, en battant l'Espagne au bout du suspense grâce à une Marine Johannes décisive (67-64) #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ► https://t.co/KhtK42sqKkpic.twitter.com/qSuwe1Wsh4 — francetvsport (@francetvsport) August 4, 2021

Mais le meilleur reste à venir pour les basketteuses tricolores, avec une demi-finale accessible face au Japon. Certes, les Japonaises s'étaient imposées sur le fil en phase de groupes (74-70), mais les Françaises ont appris de leurs erreurs pour ne plus les reproduire lors des derniers matches. Par ailleurs, les fantastiques féminines des États-Unis joueront elles contre la Serbie vendredi à 6h40, heure française, pour accéder à une neuvième finale olympique consécutive et rajouter un neuvième titre à leur palmarès. L'ultime défi du basket féminin mondial.