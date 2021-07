JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du vendredi 30 juillet

Une journée encore loin des ambitions de la délégation tricolore aux JO de Tokyo. La star du judo Teddy Riner a perdu son titre olympique vendredi dès les quarts de finale dans la catégorie des +100 kilos, mais le géant français s'est vite remobilisé pour sauver la médaille de bronze. La jeune judoka Romane Dicko a elle aussi glané le bronze après avoir remporté la petite finale chez les +78 kilos. Malgré les belles victoires des volleyeurs, ou encore des féminines du rugby à VII, les athlètes français ont connu déceptions sur déceptions vendredi.

D'abord, les quatre cyclistes français engagés en BMX ont tous échoué à prendre une médaille qui leur était promise. Même résultat en escrime pour les épéistes tricolores, champions olympiques en titre et battus de seulement un point par les Japonais en quarts de finale (45-44). À la fin de la journée, l'équipe de France perd une place au classement des médailles et se retrouve au 9e rang.

Teddy Riner, de la désillusion à la consolation

Ce n'était pas ce qu'il était venu chercher, mais Teddy Riner peut être satisfait de sa médaille de bronze. Après une préparation pour les Jeux tronquée par une blessure longtemps dissimulée au genou gauche, la star du judo français s'était inclinée dès les quarts de finale de la catégorie des + 100 kilos contre le Russe Tamerlan Bashaev, numéro un mondial, sur waza-ari au golden score. Dans les repêchages, le double champion olympique en titre a refait parler sa puissance face au Brésilien Rafael Silva, et a tenu tête au Japonais Hisayoshi Harasawa dans la petite finale pour finalement s'imposer. Un tournoi dont il se souviendra pour briguer un nouveau titre olympique à Paris, dans trois ans.

Très heureux de rapporter la médaille à la maison

Très heureux de rapporter la médaille à la maison

Il aura fallu puiser très loin, se remobiliser pour aller la chercher. Elle vient récompenser des années de travail et j'en suis fier

Romane Dicko, la promesse pour 2024

La judoka Romane Dicko aussi peut être fière de ses Jeux. À 21 ans, la jeune Française membre du PSG judo - comme Teddy Riner - s'est imposée lors du combat pour la médaille de bronze par ippon sur la Turque Kayra Sayit, en moins de 45 secondes. Une magnifique réaction quelques minutes après son échec face à la légende cubaine Idalys Ortiz. Romane Dicko, en larmes après sa victoire, réussit donc ses premiers pas aux Jeux olympiques avec une belle breloque en bronze. Nul doute qu'elle possède l'étoffe pour briller aux Jeux de Paris en 2024.

️ "On sait qu'au judo ça va très vite (..) là je vais essayer de savourer ma médaille"

Des mots forts de la part de la jeune Romane Dicko, qui participe à ses premiers Jeux Olympiques. Bravo pour cette médaille



▶ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/m1pzqe15FH

Les épéistes français sortis dès les quarts

C'est la première désillusion de la nuit du côté de l'équipe de France. Les épéistes, champions olympiques par équipes en escrime aux Jeux de Rio 2016, ont été éliminés dès leur entrée en lice, en quarts de finale par les Japonais au bout du suspense (45-44). Yannick Borel, titré au Brésil, s'est fait surprendre dans le dernier relai et a concédé la défaite pour l'équipe de France. Des JO à oublier pour l'un des meilleurs escrimeurs français, battu d'entrée déjà en individuel dimanche.

Quelle déception ! L'équipe de France d'épée masculine voit son rêve de médaille s'envoler après une courte défaite face au Japon. Un premier revers de l'épée masculine aux Jeux Olympiques depuis Sydney en 2000 #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH

Des médailles pourtant promises en BMX

Grosse désillusion également du côté du BMX. Les cyclistes tricolores avaient promis qu'ils ramèneraient une médaille de Tokyo, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Chez les hommes, les trois Français sur la ligne de départ n'ont pas réussi à accrocher le podium. Dans le dernier virage, Joris Daudet a chuté et a vu la médaille de bronze lui échapper. Sylvain André a lui terminé à la 4e place, devant Romain Mahieu, 6e. Chez les femmes, même déception avec Axelle Étienne qui a terminé 7e dans sa course. Le BMX tricolore repart donc bredouille des Jeux de Tokyo et avec beaucoup de regrets.

Énorme désillusion pour le BMX français



Les trois Français terminent 4e, 6e et 8e de la finale tant attendue. Niek Kimmann remporte l’or olympique devant Kye Whyte et Carlos Alberto Ramirez #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH

Les volleyeurs français réalisent l'exploit, aucun problème pour les handballeurs

Les volleyeurs français devaient l'emporter contre la Russie, leader de leur groupe, pour rester en vie dans le tournoi olympique. Les partenaires d'Earvin Ngapeth ont réalisé l'exploit en s'imposant avec la manière en quatre manches. Les Bleus, désormais 3e de la poule B, doivent consolider leur place qualificative pour les quarts de finale dimanche face au Brésil (4h05 heure française).

Pas de problème en revanche pour les handballeurs français, largement dominants contre l'Espagne. Nikola Karabatic et ses coéquipiers se sont imposés 36 à 31 et sécurisent leur première place du groupe B. Ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Les sports collectifs féminins assurent

Les équipes féminines répondent aussi présentes dans ces JO de Tokyo. Les Bleues du rugby à VII ont remporté leur quart de finale contre la Chine (24-10) et joueront les demi-finales samedi contre la Grande-Bretagne à partir de 4h30 heure française. Une nouvelle chance de médaille donc pour la délégation tricolore. Du côté du basket féminin, Sandrine Gruda et ses coéquipières ont dominé le Nigeria (87-62) et remportent ainsi leur première victoire dans ce tournoi, après la défaite surprise d'entrée contre le Japon. Les Françaises vont désormais affronter les imbattables Américains pour leur dernier match de groupe. Elles doivent terminer dans les deux meilleures troisièmes pour espérer se qualifier en quarts de finale.

En bref : des Français placés et des éliminations

Au cours de la journée de vendredi à Tokyo, il faut souligner la belle performance de Florent Manaudou, 2e des séries du 50 mètres nage libre derrière l'Américain Caeleb Dressel, et la qualification à l'arrachée de Maxime Grousset avec le 15e temps. Chez les femmes, Mélanie Hénique s'est également qualifiée pour les demi-finales du 50 mètres nage libre. Une natation tricolore qui n'avait toujours pas brillé jusqu'ici, avec l'élimination du relai 4x100 mètres quatre nages et celle de Mehdy Metella en demi-finales du 100 mètres papillon, sa spécialité.

Florent Manaudou termine 2e de sa série en 50 m nage libre derrière Caeleb Dressel.



En demi-finale, le champion olympique de Londres sera rejoint pas un autre français, Maxime Grousset, auteur du 15e temps #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/m1pzqe15FH

L'athlétisme a également démarré aux JO de Tokyo avec la qualification du jeune Français de 23 ans Alexis Phelut en finale du 3.000 mètres steeple, et de la Française Rouguy Diallo dans celle du triple saut. Ludvy Vaillant et Wilfried Happio se sont qualifiés pour les demi-finales du 400 mètres haies qui auront lieu dimanche, alors que le discobole Lolassonn Djouhan a été sorti en qualifications.

Par ailleurs, la jeune Lisa Barbelin, 21 ans, a été éliminée en huitièmes de finale du tir à l'arc face à la Mexicaine Alejandra Valencia (6 manches à 0). Pas de médaille également pour Boris Neveu, deuxième en demi-finale de kayak K1 et finalement 7e et loin du podium en finale. L'équipe de France d'équitation est elle toujours en course pour glaner une breloque, en 7e position à quatre points du Japon, troisième, après le deuxième jour de compétition. Enfin, le golf français se place avec Antoine Rozner, 15e ex-aequo avec un score de -5 et Romain Langasque, 25e avec -3, à deux jours du terme de l'épreuve.