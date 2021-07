JO de Tokyo : avec Riner et Dicko en bronze, la folle matinée du PSG Judo

REPORTAGE

Une médaille de bronze au goût d'inachevé. En fin de matinée, vendredi, Teddy Riner a décroché la médaille de bronze aux JO de Tokyo, après une élimination prématurée en quarts de finale des +100 kg. Une déception pour le double champion olympique, qui glane ainsi une quatrième médaille en autant de participations aux JO. "J'ai été longtemps sur les premières marches du podium. (…) Aujourd'hui, ce n'est pas passé. Il reste Paris 2024", a-t-il confié après son ultime combat au micro de France Télévisions. Un peu plus tôt, la jeune Romane Dicko, 21 ans, a elle aussi décroché le bronze chez les +78 kilos.

À La Factory, le siège du PSG Judo, près de Paris, le club de ces deux athlètes, l'ambiance était d'abord un peu plombée pour Teddy Riner, éliminé en quarts de finale. Mais il faut surtout retenir cette quatrième médaille olympique remportée consécutivement. "On sait que ça ne se joue à rien à ce niveau-là, au judo, pour tout le monde. On est dans un combat, une erreur, une fraction de second, on est à terre et c'est fini. Arriver à gagner énormément de titres pendant longtemps, être au-dessus, c'est déjà exceptionnel", salue Djamel Bouras, ancien judoka et président du PSG Judo.

"Comme si c'était de l'or"

La déception de Teddy Riner contraste avec la fierté du clan Romane Dicko, à peine 21 ans, premiers Jeux olympiques et première médaille en bronze, effusion de joie au siège du PSG quand elle a battu la judoka turque, victoire synonyme de médaille de bronze. "C'est génial, c'est magnifique, il n'y a pas de mots, félicitations Romane, bravo ma fille, on t'aime, on est trop content ! C'est top, pour ses premiers JO, ce n'est pas rien, une médaille, pour moi c'est comme si c'était l'or", confie sa mère, Charlotte, très émue.

Il y aura peut-être des émotions supplémentaires pour la mère de Romane Dicko, puisque demain sa fille sera en lice pour une médaille d'or olympique grâce à l'épreuve par équipes, samedi. Elle ne sera pas seule. "Si demain, on arrive à prendre l'or olympique par équipes, je serai trois fois champion olympique", anticipe déjà Riner, pas encore rassasié.