JO de Tokyo : la judoka Romane Dicko remporte la médaille de bronze

Romane Dicko quitte les Jeux olympiques de Tokyo sur une belle note remplie d'émotions. La jeune judoka française de 21 ans a gagné la petite finale de la catégorie des + 78 kilos grâce à un ippon en un peu plus d'une minute la Turque Kayra Sayit et remporte donc la médaille de bronze. Dicko, deux fois championne d'Europe en 2018 et 2020, apporte à l'équipe de France de judo sa sixième médaille depuis le début des Jeux. Il s'agit de la douzième en tout pour la délégation française.

Une demi-finale perdue contre la légende Ortiz

Avant de dominer la Turque, deux fois médaillée de bronze aux Championnats du monde, Dicko avait été battue en demi-finale par la Cubaine Odalys Ortiz, N.1 mondiale et légende de la catégorie. Auparavant, Dicko avait été expéditive pour ses débuts dans le tournoi. Lors de son premier combat, il lui a fallu moins de 30 secondes pour marquer un waza-ari puis immobiliser la Lituanienne Sandra Jablonskyte. En quarts de finale, elle a ensuite battu par ippon en un peu plus d'une minute la Brésilienne Maria Suelen Altheman, troisième des derniers Championnats du monde.

Sa médaille est donc la sixième pour le judo français, après l'or de Clarisse Agbégnénou, les argents de Sarah-Léonie Cysique, Amandine Buchard et Madeleine Malonga et le bronze de Luka Mkheidze. Teddy Riner, engagé lui aussi vendredi chez les +100 kg, peut en ajouter une septième, en bronze, s'il gagne son match pour la troisième place face au Japonais Hisayoshi Harasawa.